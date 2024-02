Google Maps ist über die Jahre mit vielen Funktionen ergänzt worden, das macht die Benutzeroberfläche an manchen Stellen aber auch zunehmend unübersichtlicher. Jetzt versucht der Konzern, mit einem neuen Design der Richtungssuche wieder für mehr Klarheit zu sorgen.

Update-Check: Google Maps mit neuem Navigationslook

Zusammenfassung Google Maps erhält neues Design für Richtungssuche

Benutzeroberfläche soll übersichtlicher werden

Adressleiste wird rund über Karte platziert

Transportmittel-Auswahl rutscht nach unten

Menü nach Suche weniger bildschirmfüllend

Verbindungen im ÖPNV übersichtlicher dargestellt

Update bislang nicht auf allen Geräten verfügbar

In den letzten Jahren hat Google bei Maps vor allem Funktionen ergänzt, das UI auf Smartphones aber größtenteils unangetastet gelassen. Wie jetzt bekannt wurde, nehmen sich die Entwickler der Karten-App jetzt aber den wichtigsten Elementen an: der Richtungssuche und Wegbeschreibung. Wie 9to5Google berichtet, ist ein großes Update in Arbeit.Im neuen Design hat sich Google dazu entschieden, die Elemente nicht mehr wie bisher von Rand zu Rand darzustellen. Die Adressleiste wird als rundes Element über der Karte platziert, außerdem haben die Entwickler hier deutlich aufgeräumt.Das Auswahlmenü für die verschiedenen Transportmethoden rutscht fest nach unten - eine deutlich bessere Platzierung für mobile Geräte. Auch das Menü, das nach einer Suche mit einem Wisch nach oben geöffnet werden kann, nimmt im neuen Design nicht mehr den ganzen Bildschirm ein, die Karte bleibt am oberen Rand etwas sichtbar.Das gilt auch für die Darstellung der Verbindungen im öffentlichen Verkehr oder bei anderen Verkehrsmitteln. Der erste Eindruck: Das wirkt auf jeden Fall aufgeräumter.Wie 9to5Google schreibt, ist die Anpassung in ihrer Redaktion bei einem Gerät mit der App-Version 11.113.x aufgetaucht. Wir konnten bei einem Pixel 7 Pro und Google Maps 11.114.x aber noch kein entsprechendes Update feststellen. Wie üblich, scheint eine breitere Verfügbarkeit also noch etwas auf sich warten zu lassen.