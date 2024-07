Android 15: Auch Handys ohne Qi in Zukunft kabellos aufladen

Die gerade veröffentlichte Android-15-Beta enthält eine neue Funktion, über die auch Smartphones, die keine Unterstützung für Wireless Charging mitbringen, ohne Kabel aufgeladen werden können. Die dafür verwendete Technologie ist im Großteil aller modernen Handys verbaut.

Tesla

Laden über NFC

NFC mit eingeschränkter Ladeleistung

Für kleine Geräte geeignet

Zusammenfassung Smartphones lassen sich oft kabellos via Qi-Standard laden

Android 15 könnte alten und billigen Handys NFC-Laden ermöglichen

NFC bisher für kontaktloses Zahlen und Datentausch genutzt

Android 15 Beta enthält die Funktion "NfcCharging"

NFC-Laden mit maximal einem Watt deutlich langsamer als Qi

NFC-Aufladen für kleine Geräte wie Uhren oder Kopfhörer sinnvoll

Android 15 Veröffentlichung im Spätsommer erwartet

Viele der neueren Smartphones lassen sich mittlerweile ohne Kabel laden. Dazu muss ein kompatibles Telefon einfach auf eine entsprechende Ladevorrichtung aufgelegt werden. Über den Kontakt zur Rückseite des Gerätes fließt dann der Strom . Der weltweit verbreitetste Standard ist dabei Qi.Doch jetzt könnte Android 15 dafür sorgen, dass auch ältere und Budget-Smartphones ohne entsprechende Unterstützung dieser Technologie beim Laden auf das Einstecken eines Kabels verzichten können. Das soll über die in heutzutage so ziemlich allen Geräten verbaute Near Field Communication-Hardware (NFC) ermöglicht werden. Die wird bisher vor allem zum kontaktlosen Zahlen oder dem Datenaustausch zwischen Handys, wie dem Teilen von Kontakten, verwendet.Wie Android Authority berichtet, wurde in der aktuellen Android-15-Beta eine entsprechende Funktion mit dem Namen "NfcCharging" in der Version 1.0.0 entdeckt.Allerdings wird das Laden über NFC den Qi-Standard erst einmal nicht ablösen. Denn bei der neuen Möglichkeit fließt der Strom momentan mit maximal einem Watt. Damit würde es bei einem durchschnittlichen Akku mit 5000 mAh rund 30 Stunden brauchen, bis der vollgeladen ist. Zum Vergleich: Qi-Ladestationen erreichen momentan bis zu 15 Watt, sind also deutlich schneller.Das Aufladen über NFC ist allerdings nichts Neues. Die Technologie wurde schon vor einigen Jahren vorgestellt. Bisher wird sie allerdings von so gut wie keinem Gerät unterstützt. Eine Implementierung in das Android 15 Betriebssystem könnte das jedoch bald ändern.Vor allem, weil die Antennen, die NFC benötigt, deutlich kleiner sind als die der Qi-Technologie, bietet sich diese Lademöglichkeit besonders für kleinere Geräte wie Smartwatches oder Kopfhörer an, die im Vergleich zu Mobiltelefonen weniger Strom benötigen.Momentan wird davon ausgegangen, dass Android 15 in diesem Spätsommer erscheint. Eventuell gibt es aber schon auf Googles Entwicklerkonferenz I/O, die am 14. Mai stattfindet, weitere Details zu neuen Funktionen inklusive NFC-Charging.