Android 15: Sperrbildschirm-Widgets feiern wohl teilweise Rückkehr

Vor langem aus Android entfernt, soll es unter Android 15 in Zukunft wieder möglich sein, Widgets auf den Sperrbildschirm zu legen. Allerdings wird die Funktion, zumindest erst einmal, nur auf Tablets mit Hub-Modus zur Verfügung stehen.

Praktische Funktion schon lange entfernt

Sperrbildschirm-Widgets vor Rückkehr

Funktion zunächst wohl nur für Tablets

Batterie

Kalender

Uhr/Alarm

Google Drive

Fitbit

Gmail

Google

Google News

Google Fotos

Pixel Wetter

Chrome

Kontakte

Digital Wellbeing

Google TV

Google Keep

Google Translate

YouTube Music

Zusammenfassung Android-Nutzer hatten früher Widgets auf Sperrbildschirm

Google stoppte diese Funktion mit Android 5.0 im Jahr 2014

Android 15 Beta zeigt Hinweise auf Widget-Rückkehr

Sperrbildschirm-Widgets vorerst nur für Tablets mit Hub-Modus

Verschiedene Widgets in Android 15 Beta funktional

Funktion zur Veröffentlichung von Android 15 erwartet

Schon vor über zehn Jahren konnten Android-Nutzer Widgets auf ihren Sperrbildschirm legen. Diese praktische Eigenschaft des Betriebssystems ermöglichte es, bestimmte Informationen zu sehen, ohne das Smartphone dafür erst entsperren zu müssen. Dann stellte Google die Unterstützung für die Funktion mit der Veröffentlichung von Android 5.0 im Jahr 2014 jedoch zum Leid vieler Nutzer ein.Apple erlaubt seinen Nutzern seit der Einführung von iOS 16 nun etwas Ähnliches. Zwar sind die Möglichkeiten, Widgets auf den Sperrbildschirm von iOS-Geräten zu legen, eingeschränkt, aber Informationen wie etwa zum Ladezustand des Geräts oder dem aktuellen Wetter können auf diese Weise angezeigt werden. Das führte zu einer erneuten Popularität der Funktion. Und so scheint es, als ob auch Google an einer Wiedereinführung von Sperrbildschirm-Widgets arbeitet.Erste Anzeichen dafür wurden schon im Januar bei einer Analyse des Codes der damaligen QPR2 Beta in Android 14 gefunden. Mit der gestrigen Veröffentlichung der Android 15 Beta 1 gibt es jetzt genauere Informationen.So berichtet Android Authority , dass die Widget-Funktion wohl an den Hub-Modus gekoppelt ist. Dieser Modus existiert auf Tablets, die an ein Dock angeschlossen werden können und lässt Anwender Smart-Display-Funktionen nutzen, wie zum Beispiel einen digitalen Bilderrahmen oder eine Smart-Home-Steuerung.Damit scheint aber auch klar zu sein, dass die Möglichkeit, Widgets auf den Sperrbildschirm zu legen, wohl erst einmal nicht zurück auf Smartphones kommen wird. Sie ist wohl zunächst für Tablets reserviert, die an ein Dock angeschlossen werden können, wie Googles eigenes Pixel Tablet. In einem Versuch konnten bisher folgende Widgets genutzt werden:Zwar ist die Funktion in der Android 15 Beta bis jetzt nicht voll funktionstüchtig, sie sollte aber dennoch im Rahmen der Veröffentlichung von Android 15 ihre Rückkehr feiern.