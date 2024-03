Fallout: Erster richtiger Trailer macht große Lust auf die Amazon-Serie

Videospiel-Serien werden immer besser

In gut einem Monat ist es endlich so weit, auf Amazon Prime Video startet die mit großer Spannung erwartete Serienumsetzung des Endzeit-Spiels Fallout. Nun wurde der erste richtige Trailer veröffentlicht und dieser gibt uns einen ausführlichen Blick auf Vault und Außenwelt.Bei Videospielumsetzungen muss man stets vorsichtig sein, wenn Hollywood beschließt, einen Stoff ins Kino oder Fernsehen zu bringen. Durchaus zu Recht, denn es gibt immer noch zu viele Beweise, dass das schiefgeht. Immerhin: Zuletzt ist die Trefferquote gestiegen, nicht nur im Kino, sondern auch im Fernsehen. Das beste Beispiel war hier The Last of Us und mindestens genauso gut möchte es auch Fallout machen.Wie die Adaption des Bethesda-Kultspiels aussieht, kann man nun im ersten richtigen Trailer sehen, denn Amazon hat nun ein gut drei Minuten langes Video veröffentlicht. Dieses gibt einen sehr guten Eindruck, wie die Serie aussehen wird - und wenn wir nach dem Trailer urteilen, kann man etwas bis sehr optimistisch sein, dass die Atmosphäre des Spiels bestens eingefangen werden kann.Denn die Serie scheint die Mischung aus einer nuklearen Version der US-amerikanischen 1950er-Jahre und dem postapokalyptischen Wahnsinn voller Gewalt und Mutanten bestens einzufangen. In der Fallout-Serie dürfte es auch einigermaßen rustikal zugehen, denn natürlich wird auch hier viel geschossen.Man kann auch durchaus solide Schlussfolgerungen auf die Story machen - wobei sich das Grundgerüst hier stark an den Games orientiert. Die Heldin Lucy kommt jedenfalls aus dem Vault heraus, nachdem sie dort mit ihren (noch lebenden) Mitbewohnern viele Jahrzehnte lang von der Außenwelt abgeschnitten war.Das Aufeinandertreffen zwischen Lucy und den Bewohnern der Oberfläche gerät natürlich zum "Kulturschock", denn dort herrscht keine heile Welt wie im Bunker. Dabei versprechen die Macher aber auch, dass der Humor nicht zu kurz kommt, denn auch der gehört zu Fallout dazu.