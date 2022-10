Fallout 4 bekommt auf Konsolen und PC ein "Next-Generation"-Update

Der Bethesda-Rollenspiel-Hit Fallout 4 wurde vor bereits sieben Jahren veröffentlicht, erfreut sich aber nach wie vor großer Beliebtheit. Fans der postapokalyptischen Reihe können sich aber dennoch auf Neues freuen, denn sie bekommen demnächst ein kostenloses Next-Gen-Upgrade.

4K und 60 Frames pro Sekunde

Bethesda

Fallout 4 ist und bleibt auch im Jahr 2022 populär. Das liegt einerseits an der Qualität des Spiels, andererseits daran, dass der Nachfolger Fallout 5 wohl noch lange bis zur Fertigstellung brauchen wird. Sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung sieht Fallout 4 zwar immer noch ok aus, ganz zeitgemäß ist die Grafik aber natürlich nicht mehr.Wer Fallout 4 noch spielt und gerne eine grafische Frischzellenkur hätte, für den gibt es wohl demnächst eine gute Nachricht. Denn laut Bethesda (via VGC ) wird es für die Xbox Series X und S, die PlayStation 5 und den PC im nächsten Jahr ein Update geben, das zahlreiche Leistungs-Verbesserungen durchführt.Laut Bethesda wird die kostenlose Aktualisierung einen Performance-Modus für hohe Frameraten, Qualitäts-Features für das Gameplay in 4K-Auflösung sowie Bugfixes und sogar Bonus-Inhalte für den Creation Club enthalten.Es wird nicht die erste Grafik-Verbesserung sein, die Fallout 4 nachträglich bekommt: Bereits für die Xbox One X-Version kam ein Update, das 4K-Auflösung bei 30 Frames pro Sekunde ermöglichte. Auch jetzt ist auf der Xbox Series X/S ein "FPS Boost" möglich, dieser führt aber dazu, dass die Auflösung auf 1080p sinkt. Mit dem neuen Grafik-Update soll beides gleichzeitig möglich sein, also 4K und 60fps.Der Zeitpunkt der Ankündigung ist kein Zufall, denn Fallout feiert dieser Tage den 25. Geburtstag. Bezogen ist das auf den ersten Titel der Serie, denn das damals noch isometrische Rollenspiel wurde im Herbst 1997 veröffentlicht. Die Shooter-artige Variante, wie die meisten sie heute kennen, gibt es erst seit 2008 und dem Erscheinen von Fallout 3.