Apple soll gleich mehrere "persönliche Roboter" für zu Hause entwickeln

Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino musste erst vor kurzem eine "Niederlage" erleiden, auch wenn diese bzw. das dazugehörige Projekt nie offiziell war. Denn man stellte sein Autovorhaben ein. Nun soll Apple aber bereits das nächste Zukunftsthema ausloten: Heimroboter

Heimroboter statt Apple Car

Zusammenfassung Apple musste kürzlich sein Autoprojekt einstellen

Konzern erkundet nun das Feld der Heimroboter

Apple-Techniker entwickeln mobilen, folgenden Roboter

"Fortgeschrittenes Tischgerät" mit Robotik-Technologie in Arbeit

Projekt noch nicht marktreif, zeigt aber Suche nach neuen Einnahmequellen

"Robotisches Display" könnte für Videoanrufe genutzt werden

Technologische Überschneidungen zwischen Apple Car und Robotik vorhanden

Project Titan alias Apple Car war viele Jahre in Entwicklung, vor kurzem beschloss der Konzern aber endgültig, dieses auf das Abstellgleis zu schieben. Doch das bedeutet nicht, dass man nicht schon das nächste Sci-Fi-artige Thema ins Visier genommen hat und dabei womöglich auch Technologie zum Einsatz kommt, die eigentlich für das Apple-Auto vorgesehen war: Heimrobotik.Denn wie der renommiert Apple-Insider Mack Gurman auf Bloomberg berichtet, lotet der kalifornische Konzern derzeit einen Vorstoß in Richtung "persönliche Robotik" aus. Demnach arbeiten Apple-Techniker an einem mobilen Roboter, der Nutzern in ihrem Zuhause folgen kann. Gurman schreibt außerdem, dass der Konzern ein "fortschrittliches Tischgerät für zu Hause" gebaut hat, das mithilfe von Robotik-Technologie im Haus bewegt werden kann.Von einer konkreten Entwicklung oder gar Marktreife ist das Projekt allerdings noch weit entfernt. Allerdings beweisen diese Überlegungen und Pläne, dass Apple zunehmend unter Druck ist, neue Einnahmequellen zu finden. Robotik soll einerseits ein Apple-Produkt in unmittelbarer Nähe der Kunden platzieren, andererseits das Trendthema künstliche Intelligenz aufgreifen.Dabei ist das "robotische Display", das u. a. für Videoanrufe zum Einsatz kommen könnte, in Bezug auf die Entwicklung zwar wesentlich fortgeschrittener als das Roboterprojekt, es soll aber in den vergangenen Jahren ein ziemliches Hin und Her erlebt haben - und wurde immer wieder Zur Produkt-Roadmap hinzugefügt und wieder entfernt.So mancher Entwickler, der zuvor am Apple Car gearbeitet hat, dürfte hier ein neues Betätigungsfeld gefunden haben, es gibt auch so manche technologische Überschneidung, darunter bei Sensoren und Navigation. Ob der bzw. die Apple-Roboter jemals zur Realität werden, wird sich aber erst zeigen müssen.