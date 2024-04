Apple gibt erste Vorschau-Version auf iOS 17.5 für Entwickler frei

Apple hat jetzt die erste Vorab-Version für iOS 17.5 freigegeben. Verteilt wird das Update an alle registrierten Entwickler. Die öffentliche Beta-Version sollte in Kürze folgen. Noch gibt es wenig Hinweise auf die Neuerungen.

Rätselraten um Update-Inhalt

Anmeldung Beta-Programm

Zusammenfassung Apple veröffentlicht Vorab-Version von iOS 17

Update für registrierte Entwickler freigegeben

Öffentliche Beta von iOS 17.5 folgt bald

Wenig Informationen über Neuerungen in iOS 17.5

Neuer Build hat die Nummer 21F5048f

Beta-Versionen auch für iPad OS und weitere Systeme

Beta-Programm erfordert Anmeldung und Apple ID

Anders als bei so manch anderem iOS-Update gibt es bislang noch kaum Informationen über das, was iOS 17.5 bringen wird.In der Update-Beschreibung auf dem iPhone war nur zu lesen, dass es einen Ausblick auf kommende Funktionen geben wird - das ist allerdings ein Standard-Eintrag für die ersten Entwickler-Versionen und sagt nicht viel aus. Das Update ist dabei noch so "frisch", dass bislang noch keine Release-Notes für iOS 17.5 in den Dokumentation-Website für Entwickler aufgetaucht sind.Der neue Build trägt die Nummer 21F5048f. Neue Beta-Versionen für iPadOS, macOS, tvOS, HomePod Software und watchOS sind ebenfalls verfügbar. Details zu den Update-Inhalten sind bisher nicht durchgesickert - falls das nun zeitnah nachgeholt wird, ergänzen wir diesen Bericht.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dement­sprechend unterstützten Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone, iPad, Watch, Mac und TV.Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.iOS 17.5 ist aktuell nur für angemeldete Entwickler verfügbar. Der öffentliche Beta-Test sollte demnächst starten, vielleicht schon in der kommenden Woche. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.