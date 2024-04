Apple hat Jon Stewart untersagt, FTC-Chefin Khan zu interviewen

Der US-Talker Jon Stewart ist durch seine Sendung The Daily Show bekannt geworden, in diese ist er mittlerweile (temporär und in Teilzeit) zurückgekehrt. Zwischenzeitlich war er bei und für Apple TV+ tätig. Doch mittlerweile lässt er kein gutes Haar am kalifornischen Konzern.

Apple

Das Problem mit The Problem with Jon Stewart

Zusammenfassung Jon Stewart kehrt teilweise zu "The Daily Show" zurück

War zwischenzeitlich für Apple TV+ tätig

Kritisiert nun den kalifornischen Konzern Apple

"Kreative Differenzen" führten zur Einstellung seiner Sendung

FTC-Chefin Lina Khan war Gast in seiner aktuellen Sendung

Apple verbot Gespräch mit Khan während Stewarts Zeit bei Apple TV+

Khan kritisiert Machtballung bei wenigen Tech-Konzernen

Jon Stewart ist der wohl bekannteste Polit-Satiriker der USA, er erlangte mit The Daily Show eine weltweite Bekanntheit. 2015 zog er sich dort allerdings zurück und verschwand auch eine Weile aus der Medienöffentlichkeit. 2021 kehrte er zurück und startete auf Apple TV+ die satirische und gesellschaftskritische Sendung The Problem with Jon Stewart.Die Reihe sollte ursprünglich mehrere Jahre lang laufen, wurde aber nach zwei Staffeln überraschend eingestellt. Recht bald wurde bekannt, dass "kreative Differenzen" dafür verantwortlich waren - und die Angelegenheit ist immer noch nicht gänzlich aufgearbeitet.Denn am Montag war Lina Khan, die Chefin der Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) bei Jon Steward zu Gast. Der Satiriker ist im Vorfeld der US-Wahl (temporär) für eine Sendung pro Woche zu seiner alten Wirkungsstätte The Daily Show zurückgekehrt. Khan sprach gut 20 Minuten über ihre Arbeit, darunter das aktuelle Kartellverfahren gegen Amazon und KI-Regulierung.Mehr als das: Jon Stewart verriet, dass er bereits früher (im Rahmen eines Podcasts, das begleitend zu The Problem with Jon Stewart produziert wurde) ein Gespräch mit Khan führen wollte, und zwar als er bei Apple tätig war. Doch der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino untersagte das: "Apple hat uns gebeten, es nicht zu tun, dich einzuladen. Sie sagten wortwörtlich: 'Bitte redet nicht mit ihr' . . . Ich glaube, die mögen dich nicht."Er meinte, dass Apple nicht einmal wollte, dass Stewart Witze bzw. einen Sketch über KIs macht und wollte nun von Khan wissen, warum Technik-Konzerne so viel Angst haben, kritische Themen öffentlich zu diskutieren. Dazu Khan: "Das zeigt, wie gefährlich es ist, wenn man so viel Macht und so viele Entscheidungen in einer kleinen Anzahl von Unternehmen konzentriert."