So soll der erste alternative App Store für iOS in der EU aussehen

Der Digital Markets Act der EU hat insgesamt sechs IT-Konzerne zu Änderungen an ihrer Geschäftspraxis bzw. ihren Produkten gezwungen. Bei Apple betraf das u. a. das mobile Betriebssystem iOS , dort muss der Konzern (höchst widerwillig) App Stores von Drittanbietern zulassen.

Theoretisch muss Apple bereits jetzt alternative App-Stores erlauben und das ist technisch wohl auch schon möglich, allerdings unternimmt der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino so ziemlich alles, um Nutzer und App-Anbieter abzuschrecken. Dazu kommt, dass die Theorie zwar Apple dazu bereits zwingt, in der Praxis sind aber noch diverse Details und Auswirkungen zu klären.Ein sicherlich nicht einfacher Punkt ist, dass Apple alle externe Stores absegnen muss und hier ist nicht zu erwarten, dass der Konzern den jeweiligen Entwicklern und Anbietern das Leben einfach machen wird. Dennoch kann man bereits einen ersten Drittanbieter-Store "in Aktion" sehen.Denn der Anbieter AltStore hat auf Threads eine Animation veröffentlicht, die zeigt, wie das Installieren von Apps an Apple "vorbei" aussehen wird. Dabei kann man auch den App-Katalog selbst sehen und wenig überraschend orientiert sich das Nutzungserlebnis hier durchaus stark am Original-Store.Weiter wird gezeigt, wie die Animation aussieht, wenn der Download der App startet. Als Beispiel wählten die AltStore-Entwickler hier eine kostenlose Anwendung, es ist deshalb unklar, was passiert, wenn man eine Bezahl-Anwendung herunterlädt. Wie die Installation des AltStore selbst abläuft, ist ebenfalls bislang noch nicht gezeigt worden.Laut Apple Insider wird sich der ursprüngliche Link zu diesem alternativen App-Store auf einer Webseite befinden, das liegt natürlich daran, dass Apple kein Interesse hat, seinen Konkurrenten die eigene Vertriebsplattform zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Installation des AltStore wird es aber gleich mehrere Warnungen geben, die die Nutzer vor allem in Kenntnis setzen, dass Apple nicht für Inhalte und Rückerstattungen verantwortlich ist, die in alternativen Stores getätigt werden.All diese Schritte sind kompliziert und letztlich mühsam, zumindest für Nutzer, die Sideloading nicht gewohnt sind. Die meisten Nutzer werden diese Möglichkeit deshalb wohl nie erleben. Der AltStore wird aber nicht die einzige iOS-Alternative sein, denn Epic Games hat bereits bestätigt, dass man einen eigenen Store starten wird - zumindest dann, wenn Apple nicht doch einen Weg findet, um das (aus Prinzip) zu verhindern.