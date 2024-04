Kein Sevice mehr: Apple ergänzt Liste der "alten" & "veralteten" Geräte

Apple pflegt seine Geräte für gewöhnlich sehr lange, irgendwann landen in die Jahre gekommene Modelle aber auf der Liste der "alten" oder "veralteten" Geräte". Die wurde jetzt wieder um iPhones und iPads erweitert, die damit bald nicht mehr von Apple repariert werden.

Apple

Ein iPad ist Vintage

Zusammenfassung Apple erweitert Liste der "alten Geräte"

iPhone 6 Plus nun offiziell "veraltet"

Kein Reparaturservice mehr für iPhone 6 Plus

iPad Mini 4 wird als "Vintage" gelistet

Reparaturen für iPad Mini 4 noch ca. zwei Jahre

(Product)Red-Versionen von iPhone 8 schneller "Vintage"

Verfügbarkeit von Ersatzteilen beeinflusst Service-Zeitraum

Apple hat verschiedene Kategorien für alte Geräte, die nicht mehr verkauft werden und sich Stück für Stück aus dem Software-Update und dann auch Hardware-Support verabschieden. Jetzt ist auf der englischen Liste der "veralteten" Produkte - deutsch offiziell als "abgekündigt" bezeichnet - ein neues Modell aufgetaucht. Für das iPhone 6 Plus wird wegen dieser Einstufung kein offizieller Reparaturdienst mehr angeboten.Der Grund: Apple hält keine Ersatzteile mehr für dieses Modell vor. Außerdem knüpft Apple die Aufnahme in die Kategorie "veraltet" auch an das Verkaufsdatum. Beim iPhone 6 Plus ist es rund sieben Jahre her, dass der offizielle Verkauf durch Apple eingestellt wurde - das war im September 2016Sozusagen eine Kategorie darüber, Englisch "Vintage", also schlicht "alt" ist ab sofort das iPad Mini 4 eingeordnet. Ab diesem Zeitpunkt werden für das Gerät noch rund zwei Jahre offizielle Reparaturen von Apple angeboten, dann rutschen sie in die "Veraltet"-Kategorie. Allerdings: Wenn Ersatzteile vor diesem Zeitpunkt ausgehen, kann der verbliebene Service-Zeitraum auch etwas kürzer ausfallen.Dass die Verfügbarkeit von den Bauteilen nicht nur vom Alter abhängt, sieht man an einem weiteren Produkt, dass jetzt als "Vintage" eingestuft ist. Die roten Sonderversionen des iPhone 8 und iPhone 8 Plus, (Product)Red genannt, gehen sehr viel früher als die normalen Modelle in Reparatur-Rente, da auch der Vertrieb deutlich früher eingestellt worden war.