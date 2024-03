Kommt der Apple Ring? Gerüchte über neues Apple-Wearable entflammt

Apple iRing, Ring Pro?

Erste Hinweise schon 2007

Zusammenfassung Samsung kündigte Anfang des Jahres einen smarten Ring an

Apple könnte mit eigenem Wearable nachziehen

Apple Insider berichtet über jahrzehntelange Überlegungen zu Apple Ring

Samsung stellte Galaxy Ring vor; Apple könnte 2024 folgen

Patentanmeldung von 2015 zeigt Miniatur-Apple-Watch für den Finger

Neue Patente von 2023 deuten auf Weiterentwicklung und Integration hin

Apple-Ring-Konzepte existieren seit 2007, Markteinführung ungewiss

Apple erwägt laut dem Bericht des Online-Magazins Apple Insider schon seit fast einem Jahrzehnt einen Apple Ring herauszugeben. Smarte Ringe, die Gesundheitsdaten überwachen oder Bezahlfunktionen bieten, sind dabei keine neue Sache - nur haben sich bislang die beiden großen Smartphone-Hersteller Samsung und Apple da herausgehalten. Samsung hat nun bei der jüngsten Unpacked-Veranstaltung den Galaxy Ring vorgestellt und seither halten sich die Gerüchte, dass Apple in diesem Jahr noch nachziehen wird.Im Gegensatz zu anderen wilden Gerüchten ist dies eines, das tatsächlich realistisch erscheint, denn der Apple Ring ist tatsächlich eine ziemlich alte Idee. 2015 tauchte dazu eine Patentanmeldung von Apple auf. Damals konnte man aber offen gesagt mit dem Konzept wenig anfangen.Diese Anmeldung für "Vorrichtungen und Verfahren für ein Ring-Computergerät" beschreibt im Wesentlichen eine Miniatur-Apple-Watch , die am Finger getragen wird. Trotz der Miniaturgröße ist das Gerät mit einem Miniatur-Touch-Display und vielen Elementen ausgestattet, die auch in der Apple Watch selbst zu finden sind. Es folgten noch eine Reihe weiterer Konzepte und Patentanmeldungen, mal mit, mal ohne ein Display.Die Liste der in den Patenten vorgeschlagenen Funktionen umfasst Herzfrequenzmessung und induktives Laden, Force Touch, die Taptic Engine für haptisches Feedback sowie einen Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop für Gesteneingabe.Das Patent aus dem Jahr 2015 war sicherlich nicht der früheste Hinweis auf einen Apple-Ring, denn Konzepte tauchten bereits 2007 auf.Spannender wird es aber erst jetzt, denn Apple hat seine bisherigen Konzepte weiterentwickelt - das zeigt zumindest gleich mehrere neue Patente aus dem Jahr 2023. Interessant wird es, da Apple nun in den Patenanmeldungen die Brücke zu weiteren Apple-Geräten schlägt, unter anderem den Ring als Apple Vision Pro-Steuerung ist Spiel bringt.In Stein gemeißelt ist bisher noch kein Konzept und Apple ist dafür bekannt, zahlreiche nie veröffentlichte Produkte in Cupertino hinter verschlossenen Türen zu lagern. Aber was meint ihr, wird Apple einen smarten Ring auf den Markt bringen?