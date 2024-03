Apple gibt WWDC24-Termin bekannt - das wird alles erwartet

Apple hat den Termin für die jährliche Entwickler-Konferenz WWDC angekündigt: Der Konzern wird die WWDC 2024 vom 10. bis 14. Juni 2024 online abhalten. Dazu gibt es die Option, dass Entwickler und Studenten am Eröffnungstag an einer speziellen Veranstaltung im Apple Park mit dabei sein können.

Erwartete Ankündigungen

Interessant dürfte die diesjährige WWDC dabei nicht nur wegen der erwarteten Ankündigungen rund um iOS 18 werden - sondern auch, da es die erste WWDC sein wird, die Apple begleitend mit der Apple Vision Pro abhalten kann.Apple hat in der jetzt veröffentlichten Ankündigung für die WWDC mitgeteilt, dass es einen Ausblick auf die neuesten Entwicklungen von iOS 18 iPadOS 18 , macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 geben wird. Überraschungen werden in diesem Jahr im Übrigen nicht erwartet, aber eine Menge Neuigkeiten in Sachen KI.Der Eröffnungstag der WWDC wird in diesem Jahr die "Gelegenheit für Entwickler und Studenten bieten, die Keynote im Apple Park zu verfolgen, sich mit Teammitgliedern von Apple zu treffen und an speziellen Aktivitäten teilzunehmen", so Apple in der Ankündigung.Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Details zur Anmeldung gibt es auf der Apple Developer Webseite und in der Entwickler-App . Wer die WWDC einfach nur online mitverfolgen möchte, wird das über die Apple Developer App, die Webseite und YouTube machen können."Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Entwickler:innen aus aller Welt im Rahmen einer außergewöhnlichen Woche, bei der sich alles um Technologie und Community dreht", sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple. "Bei der WWDC geht es darum, neue Ideen auszutauschen und unseren tollen Entwickler:innen innovative Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, etwas noch Großartigeres zu schaffen."