watchOS 10.4 ist da: Verbesserte Stabilität und neue Features

Besitzer einer Apple Watch können ab sofort auf die neue watchOS Version 10.4 aktualisieren. Apple hat die fertige Version 10.4 nun kurz nach der Veröffentlichung des Release-Kandidaten gestartet und bringt vor allem Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit.

Apple veröffentlicht watchOS 10.4

Digital Markets Act

So läuft das watchOS-Update

Release-Notes für watchOS 10.4

Mit der Einstellung "Zum Anzeigen der vollständigen Mitteilung tippen" kannst du nun Mitteilungen per Doppeltipp erweitern.

Bei Verwendung von Apple Pay mit der Funktion "Mit AssistiveTouch bestätigen" ist zur höheren Sicherheit ein Code erforderlich. Doppeltes Drücken der Seitentaste wird nicht unterstützt.

Ein Problem wird behoben, bei dem falsche Berührungen auf dem Display auftreten können.

Ein Problem wird behoben, das die Synchronisierung von Kontakten mit der Apple Watch verhindern kann.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Zusammenfassung Apple Watch OS 10.4 bringt Nutzerfreundlichkeit

Stabilität und Leistung des Systems verbessert

Mitteilungen per Doppeltipp auf Display erweitern

Apple Pay erfordert Code für mehr Sicherheit

Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthalten

Änderungen wegen Digital Market Acts der EU

Update via iPhone-App bei geladener Watch

Apple konzentriert sich mit watchOS 10.4 auf die Verbesserung der Stabilität und Leistung des Systems. Ein reines Wartungs-Update ist es aber nicht: Mit der Einstellung "Zum Anzeigen der vollständigen Mitteilung tippen" kann man ab sofort Mitteilungen per Doppeltipp auf das Display erweitern.Zudem gibt es bei der Verwendung von Apple Pay mit der Funktion "Mit AssistiveTouch bestätigen" nun zur Verbesserung der Sicherheit die Aufforderung zur Eingabe eines Codes. Das doppelte Drücken der Seitentaste wird nicht unterstützt.Alle weiteren Änderungen beziehen sich direkt auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Diese Art von Update ist wichtig, um das reibungslose Funktionieren der Geräte zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle neuen Funktionen, die in früheren Versionen eingeführt wurden, optimal funktionieren.Darüber hinaus enthält die Aktualisierung einige Änderungen unter der Haube, die sich auf die Einführung des Digital Markets Acts in der EU beziehen. Einzelheiten sind dazu allerdings bisher nicht bekannt.Um das Update zu starten, muss die Apple Watch auf ihrem Ladegerät liegen und in der Nähe eines mit dem WLAN verbundene iPhones sein.In der iPhone-App für die Watch findet man das Update dann unter "Meine Watch" / Allgemein / Softwareupdate. Das Update wird zunächst auf das Smartphone geladen, bevor es dann auf die Uhr übertragen wird. Dafür muss die Apple Watch mindestens zu 50 Prozent geladen sein; erst dann startet die Installation.Während des Updates darf die Uhr nicht von der Ladestation genommen oder vorzeitig neu gestartet werden.watchOS 10.4 enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich: