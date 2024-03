Größer für mehr Kerne: Apple baut nächsten iPhone-Chip für KI um

Apple ist auf einer wilden Aufholjagd, um den Anschluss in Sachen KI-Funktionen nicht zu verlieren. Dazu zählen nach neuen Berichten auch großen Anpassungen am Chip für das nächste Spitzen-iPhone. Der A18 Pro Chip im iPhone 16 Pro soll weitreichend angepasst werden.

Apples große Aufholjagd zu mehr KI

GPU bleibt gleich

Zusammenfassung Apple will KI-Fähigkeiten im iPhone 16 Pro ausbauen

Intensive Entwicklungsarbeit bei Apple

KI-Features teils cloud-basiert, teils im Gerät

Bericht: weitreichende A18 Pro Chip-Anpassung

Neural Engine wächst "um mehrere Kerne"

Einige KI-Features exklusiv für Pro-Modelle

Mögliche Zusammenarbeit mit Google oder OpenAI , heftige Aktivität in der Entwicklungsabteilung für Software und Hardware: Bei Apple rumort es ungewöhnlich laut, will der Konzern doch schnell zu den Unternehmen aufschließen, die aktuell die KI-Revolution anführen. Dem Apple ist es mit dieser Aufholjagd so ernst, dass sowohl iOS 18 als auch das kommende iPhone 16 nur so vor neuen KI-Funktionen strotzen sollen.Teile der Funktionen sollen mit Partnern in der Cloud realisiert werden. Für viele Features will man aber laut neuen Gerüchten im iPhone selbst für die nötige Rechenleistung sorgen. Seit dem iPhone 12 kommen die Smartphones des Konzerns mit Neural Engine mit 16 Kernen. Diese wurden mit den Jahren zwar weiterentwickelt, die Zahl der Kerne blieb aber gleich. Jeff Pu, ein für gewöhnlich gut informierter Investmentanalyst, berichtet jetzt davon, dass der A18 Pro Chip in der Größe wächst, um Platz für mehr KI-Kerne zu machen.Zum genauen Aufbau macht Pu laut MacRumors noch keine genauen Angaben, spricht auf Basis von Informationen aus der Lieferkette aber von "deutlich mehr Kernen". Die sollen es möglich machen, beispielsweise generative KI-Funktionen direkt auf dem Gerät zu realisieren. Bleibt Apple dabei, den neuen Pro-Chip nur in den Pro-Modellen zu verbauen, könnten einige dieser Features dem iPhone 16 Pro vorbehalten bleiben.Mit der Konzentration auf die Neural Engine soll Apple laut Pu andere Bereiche des iPhone-Chips unberührt lassen. Demnach wird der A18 Pro Chip wie sein Vorgänger wohl mit einer Grafikeinheit mit 6 Kernen ausgestattet sein.