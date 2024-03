Galaxy Ring: Neue Informationen zu Termin, Preis und Verfügbarkeit

Samsung hat Anfang 2024 den Galaxy Ring angeteasert, dabei handelt es sich um einen Fitnesstracker, der am Finger getragen wird. Bislang gibt es allerdings wenige konkrete Informationen dazu, doch nun gab es einen Schub an neuen Details - allerdings nur inoffiziell.

Samsungs Fitness-Ring kommt noch dieses Jahr

Kein medizinisches Gerät

Kann man das Rad neu erfinden? Eher nicht. Kann das vielleicht mit einem Ring gelingen? Samsung ist durchaus dieser Meinung. Denn der koreanische Hersteller hat im vergangenen Januar seinen Fitness-Ring angekündigt. Die Idee ist jedoch nicht ganz neu, so bietet der Hersteller Oura schon seit Längerem einen Ring an, in dem diverse Sensoren integriert sind.Die breite Masse kennt derartige Geräte hingegen bislang nicht, doch Samsung will das ändern. Bisher gibt es zum Galaxy Ring allerdings nur wenige konkrete Informationen, denn allzu auskunftsfreudig war der Hersteller zum Galaxy Ring bislang nicht. Das ändert sich nun ein wenig, zumindest inoffiziell. Denn die koreanische Seite The Elec hat einige neue Informationen zum smarten Ring herausfinden können.Dazu zählt unter anderem die Information, dass Samsung offenbar mit einem großen Erfolg rechnet: Denn der koreanische Hersteller plant, 400.000 Einheiten des Galaxy Rings zu produzieren. Diese Zahl ist allerdings nicht in Stein gemeißelt und kann in beide Richtungen angepasst werden. Sollte die Nachfrage schleppend sein, kann das nach unten korrigiert werden. Doch auch im Fall eines Erfolgs kann man die Produktion auch leicht und spontan ankurbeln. Denn laut The Elec besteht derzeit kein Mangel an Komponenten, weshalb Galaxy auch ohne große Probleme die Produktion erhöhen kann.Die Massenfertigung des Rings soll im Mai starten, etwa zwei Monate später soll der Launch erfolgen. Derzeit ist geplant, den Galaxy Ring gemeinsam mit den Falt-Smartphones der sechsten Generation vorzustellen, erhältlich dürfte er dann ab August sein.Derzeit hat Samsung nicht vor, den Galaxy Ring als medizinisches Gerät zertifizieren zu lassen. Das wäre für Anwendungen wie Blutdruckmessung erforderlich, Samsung plant aber wohl nur eine Zulassung als "Wellness-Zubehör" - was deutlich einfacher ist. Das hat auch den Hintergrund, dass Samsung den Preis möglichst niedrig halten will, da man befürchtet, dass ein zu hoher Preis verhindern würde, dass sich das Gerät am Markt etablieren kann.