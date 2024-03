Snapdragon 7+ Gen 3 bringt Top-CPU-Core in Mittelklasse-Smartphones

Qualcomm bringt die Oberklasse in die Mittelklasse - zumindest, wenn es um die Art der Rechenkerne in seinen mobilen System-On-Chip-Designs für Smartphones angeht. Der Snapdragon 7+ Gen 3 hat erstmals einen ARM Cortex-X4 Ultra-High-End-Rechenkern an Bord.

ARM Cortex-X4 Rechenkern erstmals in Mid-Range-CPU

Eng mit dem Snapdragon 8 Gen 2 verwandt

Zusammenfassung Qualcomm integriert ARM Cortex-X4 in Mittelklasse-Chip

Snapdragon 7+ Gen 3 hat acht Kerne mit unterschiedlichen Taktraten

Chip ähnelt dem Top-SoC Snapdragon 8 Gen 2, jedoch langsamer

Neue NPU bietet gleiche KI-Fähigkeiten wie Qualcomms Top-Chips

Fertigung im 4-Nanometer-Verfahren mit X63 5G-Modem

Unterstützt 4K-Displays und QHD+ mit variabler Bildwiederholrate

Erste Smartphones mit dem Chip, wie OnePlus Ace 3V, bald verfügbar

Normalerweise bleiben Rechenkerne auf Basis der vom jeweiligen Chiphersteller frei konfigurierbaren Architektur ARM Cortex-X4 nur Oberklasse-Smartphones vorbehalten. Mit dem Snapdragon 7+ Gen 3 - interne Modellnummer SM7675-AB - ändert sich dies, denn Qualcomm hat sich entschieden, diesen Chip mit dem aktuellen Top-Core aus der Entwicklung von ARM auszurüsten.Insgesamt gibt es acht Rechenkerne. Der Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 hat auch noch vier ARM Cortex-A720-basierte High-End-Cores, die mit bis zu 2,6 Gigahertz arbeiten, sowie drei Low-End-Cores auf Basis der ARM Cortex-A520-Architektur, die 1,9 Gigahertz erreichen. Die Struktur des Chips entspricht somit dem letztjährigen Top-SoC Snapdragon 8 Gen 2, nutzt aber niedrigere Taktraten.Genau dies dürfte auch das Geheimnis des neuen SoCs sein - er ist eine Art langsamere Version des Vorgängerchips von Qualcomms aktuellem Top-SoC Snapdragon 8 Gen 3 sein. Dies untermauert auch der Umstand, dass der Snapdragon 7+ Gen 3 SM7675 mit den gleichen KI-Fähigkeiten wie die Top-Chips von Qualcomm aufwartet, die durch die integrierte Neural Processing Unit (NPU) ermöglicht werden.Die Fertigung erfolgt im 4-Nanometer-Maßstab, nutzt also moderne Methoden. Zur Ausstattung gehört auch ein Snapdragon X63 5G-Modem mit FastConnect 7800 WiFi- und Bluetooth-Modul. Die maximale Datenrate im Downstream per 5G-Verbindung wird mit theoretischen 4,2 Gigabit pro Sekunde angegeben. Natürlich funkt der neue Prozessor auch in allen älteren Mobilfunkstandards.Bei der Bildausgabe unterstützt der Snapdragon 7+ Gen 3 unter anderem 4K-Displays mit zu 60 Hertz und QHD+-Bildschirme mit maximal 120 Hertz. Die Bildwiederholrate kann zwischen einem und 240 Hertz betragen, um eine möglichst flüssige Darstellung zu erzielen. Auch beim Speicher lässt sich die Verwandtschaft mit den Top-SoCs von Qualcomm nicht leugnen, denn der neue "7er" unterstützt bis zu 24 Gigabyte LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicher.Die ersten Smartphones mit dem neuen Qualcomm-Prozessor sollen bereits in den nächsten Wochen auf den Markt kommen. Den Anfang macht wohl das OnePlus Ace 3V, das bereits für den chinesischen Markt angekündigt wurde und wahrscheinlich bald in Form des OnePlus Nord 4 auch außerhalb Chinas auf den Markt kommen soll.