Google bringt Dark Mode-Unterstützung für Websites in Chrome zurück

Google Chrome-Nutzer können wieder die Dark-Mode-Unterstützung für Webinhalte im Webbrowser erzwingen. Die Funktion ist schon seit Langem in Arbeit und stand auch zwischenzeitlich zur Verfügung - nun kehrt sie für alle Nutzer zurück.

Erzwungene Anzeige einer Dark-Mode-Version

So lässt sich der erzwungene Dark Mode aktivieren:

chrome://flags/#enable-force-dark in der Adressleiste von Chrome eingeben

Die Einstellung "Automatischer dunkler Modus für Webinhalte" suchen und auf "Enabled" stellen

Browser neustarten

Flag-Markierung

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Zusammenfassung Chrome-Nutzer erhalten Dark-Mode für Webinhalte

Funktion war bereits verfügbar, nun für alle Nutzer

Viele nutzten Erweiterungen für dunkle Webseiten

Update auf Chrome 123 startet offizielle Unterstützung

Aktivierung über experimentelle Funktionen nötig

Funktioniert auf allen Betriebssystemen

Nur Option für dauerhaft hell oder dunkel verfügbar

Google hat zwar in der Vergangenheit bereits Unterstützung für eine dunkle Chrome-Oberfläche hinzugefügt, allerdings nicht in der stabilen Version des Browsers dann ebenfalls die Option zur (erzwungenen) Anzeige einer Dark-Mode-Version von Webseiten eingeführt.Da aber genau das eine begehrte Funktion war, nutzten viele Chrome-Anwender stattdessen Browsererweiterungen wie Dark Reader oder Dark Mode for Chrome, um "helle" Webseiten in dunkle Versionen zu verwandeln.Mit dem Update auf Chrome in der Version 123 ist das nun - zumindest im Moment - Geschichte. Das Update startet die offizielle Unterstützung des dunklen Modus für Webseiten im Browser. Es gibt dafür allerdings keinen Schalter in der Benutzeroberfläche. Um das Extra zu aktivieren, muss man in den Bereich der experimentellen Funktionen gehen.Zur Deaktivierung nimmt man die Flag-Markierung wieder raus, setzt sie also auf alternativ auf Standard oder Disabled. Google weist darauf hin, dass diese experimentelle Option auf allen unterstützten Betriebssystemen funktioniert, einschließlich Windows, Linux, macOS, Android und ChromeOS.Chrome 123 findet ihr bereits im WinFuture-Downloadbereich (zum Herunterladen auch am Ende dieses Beitrags). Googles Dark-Mode Implementierung wendet den ausgewählten Modus dann auf jede beliebige Webseite an - aber ohne weitere Kontrollmöglichkeiten.Es gibt somit nur immer helle Anzeige oder immer dunkle Anzeige. Das kann sich erst ändern, sobald die Funktion über die regulären Einstellungen auswählbar wird, denn dann könnte Google einen einfachen An- und Ausschalter für den erzwungenen Modus starten.