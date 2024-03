Circle to Search: Einkreis-Suche auf vielen neuen Geräte, neue Features

Was ist das? Einkreisen und die Frage wird beantwortet: so die einfache Idee bei Googles Circle to Search. Zunächst war das Feature nur auf den neuesten Galaxy- und Pixel-Geräten verfügbar. Jetzt kommt die praktische Kreis-Suche auf viele neue Geräte und kann neue Tricks.

Der Kreis der Circle of Search-Nutzer wird deutlich größer

Neue Übersetzerfunktion

Google hat mit den Jahren viele neue Wege entwickelt, zu suchen. Im Januar hatte man dann zusammen mit Samsung und dem Galaxy S24 etwas überraschend Circle to Search vorgestellt. Wie so oft war die Funktion den neuesten Geräten der Galaxy- und Pixel-Familie vorbehalten. Dauert es gerne mal recht lange, bis ältere Modelle bedient werden, kommt die Kreis-Suche schon jetzt auf neue Geräte.Wie Google mitteilt, bringt man die Funktion auf alle Pixel-Geräte der letzten drei Jahre, bei Samsung wird die Funktion auf einige Galaxy-Modelle aus dem letzten Jahr erweitert. Erstmals werden dabei auch Foldables und Tablets bedacht. Lange warten müssen Besitzer der Geräte, die das Update erhalten sollen, nicht. Schon in dieser Woche beginnt Google damit, den Kreis der Circle to Search-Nutzer zu erweitern.Die alten und neue unterstützten Geräte kommen dann auch gleich in den Genuss einer praktischen Funktion, die Google in die neue Suchart integriert. Wie bei Google Lens oder der klassischen Google-Suche wird auch Circle to Search in Zukunft Inhalte direkt übersetzten können.Mittlerweile gibt es auf Smartphones neben der normalen Suche wirklich viele Wege, Antworten von Google zu erhalten. Circle of Search wird aller Voraussicht nach schnell alle Funktionen übernehmen, die schon Google Lens beherrscht. Mit der schnellen Erweiterung auf viele weitere Geräte zeigt Google auf jeden Fall, dass man an dieser Idee erst einmal weiter schrauben will.