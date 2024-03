Gestern ist ein Update für den Google Chrome-Browser erschienen, das mehrere Sicherheitslücken schließt. Bei einer davon schätzen die Entwickler die Gefahr sogar als "hoch" ein. Nutzern wird dringend zum Update geraten.

Update steht bereits zur Verfügung

122.0.6261.128/129 - Windows und macOS

122.0.6261.128 - Linux

22.0.6261.119 - Android

Fremder Code könnte eingeschleust werden

Google hält sich noch bedeckt

Was Nutzer jetzt tun sollten

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Ein neues Update für Googles Chrome Browser steht seit gestern zum Download bereit. Es schließt drei neu aufgedeckte Sicherheitslücken. Damit lauten die ak­tu­el­len Versionsnummern des Browsers für die verschiedenen Plattformen:Das Risiko bei der Sicherheitslücke CVE-2024-2400 wird auf dem offiziellen Google Blog zu den Chrome-Veröffentlichungen mit "hoch" bewertet. Es handelt sich um eine sogenannte Use-after-Free-Lücke. Also ein Problem, das bei der erneuten Nutzung von wieder freigegebenen Ressourcen auftritt. Konkret ist an dieser Stelle der Performance Manager des Browsers betroffen.Die Lücke erlaubt es einem externen Angreifer, über eine präparierte HTML-Seite eine Störung im Bereich des Heap zu erzeugen. Auf diesem Weg kann fremder Code unbemerkt eingeschleust und ausgeführt werden.Das Sicherheitsrisiko im Browser war, wie durchaus üblich, von einer externen IT-Firma an Google gemeldet worden. Die anderen beiden Lücken wurden wohl intern entdeckt.Genaueres ist allerdings bislang nicht bekannt, da Google Details und weitere Informationen zu Sicherheitslücken immer erst öffentlich zugänglich macht, wenn der Großteil der Nutzer ein Update erhalten hat, um die Sicherheit der betroffenen Anwendung dennoch bestmöglich zu gewährleisten.Das Update dürfte im Normalfall automatisch durchgeführt werden. Jedoch kann ein Blick auf die Versionsinformation in den Einstellungen des Browsers das Update auch manuell auslösen. Um die Aktualisierung abzuschließen, muss der Browser danach aber auf jeden Fall neu gestartet werden.