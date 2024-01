Chrome verfasst für den Nutzer Beiträge im Web und ordnet Tabs besser

Der Chrome-Browser soll in der nächsten Zeit drei neue Features bekommen, die auf neuen KI-Technologien basieren. Dazu gehören die intelligente Organisation von Tabs, die Anpassung von Themes und die Unterstützung beim Schreiben von Beiträgen im Web.

Anlehnung an E-Mail-Helfer

Tests laufen an

Zusammenfassung Chrome bekommt KI-basierte Features

Intelligente Organisation von Tabs geplant

KI-unterstützte Schreibhilfe für Web-Beiträge

Vorschläge für Tab-Gruppen und deren Namen

Generative KI erstellt benutzerdefinierte Themes

Version 121 in den USA mit neuen Funktionen

Globale Verfügbarkeit der Features ungewiss

Mit der in Chrome integrierten Schreibhilfe können Nutzer laut Google zukünftig unter anderem Geschäftsberichte schreiben, eine freundliche Antwort auf eine Party verfassen oder eine formellere Anfrage zu einer Ferienwohnung stellen. Aber auch beim Verfassens von Beiträgen in Online-Foren oder Social Networks soll das Werkzeug behilflich sein.Damit ähnelt das kommende Chrome-Feature ähnelt einer Funktion, die bereits für Googles experimentelle KI-Suchfunktion SGE (Search Generative Experience) verfügbar ist. Diese ermöglicht es Nutzern, Hilfe beim Verfassen von E-Mails in verschiedenen Tonlagen (formell oder leger) oder in verschiedenen Längen zu erhalten. Im Browser ist die Funktion demnächst verfügbar, wenn man in einem Textfeld ein Kontextmenü öffnet und "Schreibhilfe" wählt.Die KI hilft aber nicht nur beim Schreiben, sondern kann auch genutzt werden, um Tab-Gruppen zu organisieren und den Browser zu personalisieren. Die Tab-Gruppen-Funktion von Chrome ermöglicht es Nutzern, die viele Tabs geöffnet haben, diese zu verwalten, indem sie sie in Gruppen zusammenfassen. Mit dem neuen Tab Organizer wird Chrome automatisch Gruppen vorschlagen und erstellen, die auf den bereits geöffneten Tabs basieren.Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tab klicken und "Ähnliche Tabs organisieren" auswählen. Chrome schlägt außerdem Namen und Emojis für die erstellten Tab-Gruppen vor, damit sie leichter zu finden sind. Diese Funktion soll Nutzern helfen, wenn sie online einkaufen, recherchieren, eine Reise planen oder andere Aufgaben erledigen, bei denen viele Tabs offen bleiben.Eine dritte Neuerung leitet sich aus dem neuen generative KI-Hintergrundbild ab, das kürzlich auf Android 14 und Pixel-Geräten eingeführt wurde. Google nutzt das gleiche Text-zu-Bild-Diffusionsmodell, um benutzerdefinierte Themen für ihren Chrome-Browser zu erstellen. Die Funktion ermöglicht es den Nutzern, Themes nach Thema, Stimmung, visuellem Stil und Farbe zu erstellen. Das Feature wird zu finden sein, wenn man die Seitenleiste "Chrome anpassen" öffnet und auf "Thema ändern" klickt. Hier steht dann "Mit KI erstellen" als neue Option zur Verfügung.Die genannten Neuerungen werden von Google bereits in die jetzt veröffentlichte Version 121 des Browsers integriert und lassen sich darin testweise nutzen - möglicherweise aber nur über einen eingeschränkten Zeitraum. Dies gilt vorerst auch nur für Nutzer in den USA, alle anderen müssen wohl noch etwas warten.