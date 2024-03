Apple Watch: Entwicklung der Android-Anbindung gescheitert

Apple hat einem neu aufgetauchten Bericht zufolge jahrelang daran gearbeitet, die Apple Watch mit Android kompatibel zu machen. Schließlich soll man das Projekt aber eingestampft haben, da es keine Fortschritte gab. Das ist nun im Rahmen einer Klage von Bedeutung.

Monopol-Klage gegen Apple

Technische Hürde

In der Antwort auf die Monopol-Klage des US-Justizministeriums hat Apple bestätigt, dass der Konzern sehr wohl bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogen hat, eine Apple Watch zu entwickeln, die mit Android genauso zusammenarbeitet wie mit einem iPhone Das Unternehmen sagt, dass es drei Jahre lang daran gearbeitet hat, die Apple Watch für Android zu entwickeln, bevor es die Idee schließlich verwarf (via 9to5Mac ).In der Klage heißt es, dass der Besitz einer Apple Watch es einem Nutzer erschwert, auf eine "andere Art von Smartphone" umzusteigen, da die Apple Watch nur mit dem iPhone kompatibel ist, und dass "dies Android-Nutzer dazu zwingt, seine teure Apple Watch aufzugeben" und eine neue Android-kompatible Smartwatch zu kaufen - oder sich zur Kombination iPhone und Apple Watch zu entscheiden.In der Klageschrift heißt es weiter: "Apple ist sich bewusst, dass es die iPhone-Verkäufe ankurbelt und den Graben um sein Smartphone-Monopol stärkt, wenn es Nutzer dazu bringt, eine Apple Watch zu kaufen und nicht eine plattformübergreifende Smartwatch eines Drittanbieters."Bei Apple habe ein Team allerdings etwa drei Jahre lang an einer Apple Watch für Android gearbeitet, ließ die Idee aber aufgrund "technischer Einschränkungen" fallen, schreibt 9to5Mac. In einer E-Mail aus dem Jahr 2019 räumte der damalige Vice President of Product Marketing für die Apple Watch zwar ein, dass die Apple Watch "dazu beitragen kann, iPhone-Kunden von einem Wechsel abzuhalten."Dennoch habe man aber weiter an der Verbindung zu Android gearbeitet.Apple ist bereits für seine Ökosystem-Bindung bekannt. Daher ist nun auch die Apple Watch in den Fokus geraten, da die Apple Watch nur mit einem iPhone gekoppelt werden kann, um die Ersteinrichtung vorzunehmen, Daten zu sichern und die Kernfunktionen zu nutzen.