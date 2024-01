Wichtige iOS-Security-Updates schließen aktiv genutzte Schwachstellen

Sicherheitsrelevantes Update für Webkit

iOS 17.3 behebt folgende Schwachstellen:

So bekommt man iOS 17.3 und 16.7.5

Zusammenfassung iOS 17.3 schließt kritische Webkit-Schwachstellen

BSI warnt vor aktiv ausgenutzten Sicherheitslücken

Update auch für ältere iOS-Versionen verfügbar

iOS 17.3 und 16.7.5 beheben Sicherheitsprobleme

Details zu Updates auf Apple-Support-Webseite

OTA-Verteilung oder manuelles Update über iTunes

Schnellere Installation über Einstellungen möglich

Apple ist Berichten zufolge bekannt, dass drei der Sicherheitslücken bereits aktiv ausgenutzt werden, daher besteht nun Handlungsbedarf.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat bereits eine Sicherheitswarnung herausgegeben . Zu den einzelnen Schwachstellen gibt es bislang nur wenige Informationen. Das BSI schreibt, dass ein entfernter anonymer Angreifer mehrere Schwachstellen in Apple iOS und Apple iPadOS ausnutzen, um beliebigen Code auszuführen oder vertrauliche Informationen offenzulegen.CVE-2023-38039, CVE-2023-38545, CVE-2023-38546, CVE-2023-42888, CVE-2023-42915, CVE-2023-42937, CVE-2024-23203, CVE-2024-23204, CVE-2024-23206, CVE-2024-23207, CVE-2024-23208, CVE-2024-23210, CVE-2024-23211, CVE-2024-23212, CVE-2024-23213, CVE-2024-23214, CVE-2024-23215, CVE-2024-23217, CVE-2024-23218, CVE-2024-23219, CVE-2024-23222, CVE-2024-23223.Apple hat nicht nur iOS 17 aktualisiert, sondern auch ältere OS-Versionen und weitere Plattformen. Diese Updates werden aufgrund der sicher­heits­relevanten Änderungen allen Nutzern empfohlen. Neben den Updates für das iPhone hat Apple auch iPadOS 17.3, 16.7.5 sowie MacOS 12.7.3, 13.6.4 und 14.3 auf den Weg gebracht. Details zu den iOS-Updates findet man beim Apple-Support für iOS 17.3 und für iOS 16.7.5 Nutzer, die bereits auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben, können die neue Version ab sofort beziehen. Wer noch iOS/iPadOS 16 nutzt, erhält ab sofort die Version 16.7.5. Damit gibt es nun auch für alle iPhone- und iPad-Besitzer, die bisher nicht auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben oder aufgrund des Alters ihrer Geräte nicht mehr auf iOS 17 wechseln können, das sicherheitsrelevante Update.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA), je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren.So erhält man das Update schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion (meist mit Update über Nacht) wählt.