Mit iOS 17.3 , iPadOS 17.3 und watchOS 10.3 stehen die neuen Updates für iPhones, iPads und die Apple Watch bereit. Neben diversen Bugfixes und neuen Wallpaper sowie Zifferblättern zum Black History Month rückt vor allem der Schutz für gestohlenen Geräten in den Fokus.

Alles für die Sicherheit

iOS 17.3: Schutz für gestohlene Geräte Biometrie erforderlich Biometrie + 1 Stunde Wartezeit erforderlich Zugriff auf iCloud-Schlüsselbund-Passwörter Ändern Sie Ihr Apple ID-Kennwort Beantragen Sie eine neue Apple Card Aktivieren des Wiederherstellungsschlüssels Löschen Sie alle Inhalte und Einstellungen Vertrauenswürdige Telefonnummer oder Kontaktperson ändern Verlorenen Modus ausschalten Face ID oder Touch ID hinzufügen Apple Cash an ein Bankkonto senden Face ID oder Touch ID entfernen Verwenden Sie Ihr iPhone, um ein neues Gerät einzurichten Eigene Suche deaktivieren In Safari gespeicherte Zahlungsarten verwenden Schutz vor gestohlenen Geräten deaktivieren

Patch Notes: Apple iOS 17.3 Update für iPhones

Der Schutz für gestohlene Geräte erhöht die Sicherheit von iPhones und der Apple‑ID, indem zum Durchführen bestimmter Aktionen Face ID oder Touch ID ohne einen Code als Alternative erforderlich sind.

Die Sicherheitsverzögerung erfordert Face ID oder Touch ID, eine Wartezeit von einer Stunde und anschließend eine weitere biometrische Authentifizierung, bevor sensible Vorgänge wie das Ändern von Gerätecodes oder des Apple‑ID-Passworts durchgeführt werden können.

Ein neues Unity-Hintergrundbild ehrt die Geschichte und Kultur Schwarzer Menschen im Black History-Monat.

Lade Personen ein, gemeinsam an Playlists zusammenzuarbeiten. Sie können Titel hinzufügen, neu anordnen oder entfernen.

Zu jedem Titel einer gemeinsamen Playlist können Emoji-Reaktionen hinzugefügt werden

In ausgewählten Hotels erlaubt AirPlay-Unterstützung direktes Streaming auf das TV-Gerät deines Zimmers.

In "Einstellungen" wird unter "AppleCare & Garantie" die Garantieabdeckung aller Geräte angezeigt, die mit deiner Apple‑ID angemeldet sind.

Optimierungen für die Unfallerkennung (alle iPhone 14- und iPhone 15-Modelle).

Bereits aus den letztjährigen Beta-Phasen ging hervor, das Apple mit iOS 17.3 den Diebstahlschutz für iPhones verbessern wird. Nun steht der sogenannte "Schutz für gestohlene Geräte" per Update bereit. Für diverse Einstellungen, die bisher entweder nur den Passcode (PIN) oder einen einzelnen Face-ID-Scan benötigten, werden nun weitere Sicherheitsstufen benötigt.Nicht nur wird die Freischaltung per Biometrie zusätzlich zur oft weniger sicheren PIN zur Pflicht, auch tritt eine bis zu einstündige Wartezeit ein, um weitere Änderungen vorzunehmen, sollte man sich nicht an bekannten Orten wie seiner Heimatadresse oder dem Arbeitsplatz befinden. Bei einem Verlust des iPhones wird es Angreifern somit erschwert, Systemeinstellungen vorzunehmen, selbst wenn ihnen der Passcode bekannt sein sollte.Ferner bringt Apple mit iOS 17.3 die längst überfälligen gemeinsamen Wiedergabelisten für Apple Music und die AirPlay-Unterstützung für Hotels, neue Hintergrundbilder im Zuge des Black History Month sowie Optimierungen der Unfallerkennung auf das iPhone.Sollte das iOS 17.3 Update nicht automatisch, etwa über Nacht, auf eurem iPhone installiert werden, könnt ihr den Download manuell über die Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate starten. Der gleiche Weg kann auf dem iPad eingeschlagen werden. Für die Apple Watch nutzt ihr die Watch-App und folgt hier dem Menü Allgemein -> Softwareupdate.