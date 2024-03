Apple startet Release Kandidaten für watchOS 10.4 und mehr

Nach der Veröffentlichung des iOS 17.4-Release-Kandidaten in der vergangenen Woche hat Apple nun weitere Aktualisierungen im Beta-Test vorgenommen. Damit sind nun alle OS-Versionen bereit für das Update, mit dem in der EU zahlreiche Änderungen umgesetzt werden.

Weitere Release-Kandidaten

Zusammenfassung Apple veröffentlicht Beta-Versionen für alle Betriebssysteme

Letzte Woche kamen iOS 17.4 und iPadOS 17.4 als RCs

Entwickler erhalten neue Builds über Apple Developer Center

Öffentliche Betas folgen meist kurz nach Entwicklerversionen

Updates für die meisten Geräte über Einstellungs-App verfügbar

Neue RC-Build-Nummern für Mac OS, Watch OS, TV OS, visionOS

Watch OS 10.4 bringt neue Emoji und Deaktivierung von Double Tap

Es gibt ab sofort für alle Apple-Betriebssysteme mindestens eine Beta-Version, die den Status eines Release-Kandidaten hat. Nachdem letzte Woche die Release-Kandidaten für iOS 17.4 und iPadOS 17.4 erschienen sind, hat Apple diese nun auch für macOS Sonoma 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 und visionOS 1.1 bereitgestellt (via AppleInsider ).Entwickler, die an Apples Betaprogramm teilnehmen, können die neuen Builds über das Apple Developer Center erhalten oder direkt, indem sie ihre Hardware, auf der die Betas bereits laufen, über die jeweilige Einstellungs-App aktualisieren. Die öffentlichen Betaversionen erscheinen in der Regel kurz nach den Entwicklerversionen und können über das Apple Beta Software Programm abonniert werden.Für die meisten Apple-Geräte können die Updates automatisch oder über die Einstellungs-App ausgelöst werden. Für visionOS benötigen die Nutzer dagegen ein registriertes Apple-Entwicklerkonto.Apples vorherige Runde von Testversionen wurde am Ende Februar an Entwickler verteilt, zusammen mit einer vierten Beta von visionOS 1.1. Für macOS Sonoma 14.4 und tvOS 17.4 ist es sogar der zweite Release-Kandidat. Der neue RC-Build für macOS Sonoma trägt die Nummer 23E214, der watchOS 10.4-Build die Nummer 21T216, die Build-Nummer von tvOS 17.4 ist 21L227 und der RC von visionOS 1.1 trägt die Build-Nummer 21O209.Die erste Beta von visionOS führte bereits Kontaktschlüsselverifizierung und Passcode-Änderungen in Apples neuestes Betriebssystem ein. Die zweite Beta-Version fügte StoreKit und SwiftUI hinzu und behob einige Fehler, die in der ersten Beta-Version eingeführt wurden, während die dritte Beta-Version weitere Fehler beseitigte, darunter mehrere Fehler in der Benutzeroberfläche und ein Problem mit der Sprachassistentin Siri.Zu den wichtigsten Änderungen in watchOS 10.4 gehören neue Emoji-Zeichen und eine Option zur Deaktivierung von Double Tap auf der Apple Watch bei Verwendung des Apple Vision Pro , da das Headset auf Handgesten angewiesen ist.