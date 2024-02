Apple Watch Ultra mit microLED-Display - es gibt weitere Probleme

Das dritte Jahr in Folge gibt es Hinweise aus der Gerüchteküche, dass Apple die Veröffentlichung einer geplanten Apple Watch Ultra mit microLED-Display um ein weiteres Jahr verschieben muss. Dieses Mal, so heißt es, vermutlich bis zum Jahr 2027.

Apple

Insider glauben nicht an schnelle Umsetzung

Kosten sind das größere Problem

Zusammenfassung Apple Watch Ultra mit microLED-Display bis 2027 verschoben

The Elec berichtet über Verzögerungen bei Apple Watch

Brancheninsider unsicher über Veröffentlichung 2026

Keine dritte Generation der Ultra im nächsten Jahr

Produktionsschwierigkeiten bei microLED-Displays

LG kauft Patente für microLED-Entwicklung

Kosten als Hürde für microLED-Bildschirmproduktion

Das meldet das Online-Magazin The Elec und zitiert dabei diverse Brancheninsider, die sich sicher sind, dass die microLED-Watch selbst im Jahr 2026 nicht veröffentlicht wird.Nach den ersten beiden Generationen der Apple Watch Ultra wurde dabei schon des Öfteren darüber berichtet, was Apple an Verbesserungen planen könnte. Dabei kam nun aber auch das Gerücht auf, dass es im nächsten Jahr keine dritte Generation der Ultra geben wird, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Es hieß daher zunächst, eine Verzögerung der Apple Watch Ultra 3 auf das Jahr 2025 sei zumindest teilweise auf Schwierigkeiten bei der Herstellung von microLED-Displays für die Watch zurückzuführen.Später folgten weitere Berichte, die das Gerücht stützten - unter anderem über den Kauf von Patenten durch LG, um den Prozess der Entwicklung von microLED-Bildschirmen zu beschleunigen.Laut The Elec galt daher die Nachricht als gesichert, dass ein Starttermin im Jahr 2026 wahrscheinlich sei. Jetzt hat sich The Elec noch einmal korrigiert. Neue Branchen-Quellen sind demnach derzeit sogar überzeugt, dass selbst ein Erscheinungsdatum im Jahr 2027 unsicher ist. Apple sei bisher nicht in der Lage, die Lieferkette für die Komponenten abzuschließen.Es wird auch behauptet, dass das Hindernis für die Produktion von microLED-Bildschirmen eher die Kosten als technische Einschränkungen sind. So etwas hat man in der Vergangenheit häufiger von Apple gehört. Die Herstellung könnte den ersten Schätzungen nach beim Apple Watch Ultra 3-Display allein rund 150 Dollar kosten.