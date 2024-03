Offline-Modus: Siri ohne Internet auf der Apple Watch verwenden

Wer im Besitz einer Apple Watch 9 oder Ultra 2 ist, kann ab sofort Siri direkt nutzen. Genauer ist es nun möglich, Siri auch ohne Internet zu nutzen. Wir zeigen, welche Siri-Sprachbefehle funktionieren und wie man das Beste aus der Funktion machen kann.

Was ist Offline- oder On-Device Siri?

Welche Watch-Modelle sind mit Offline-Siri kompatibel?

Diese Aufgaben kann On-Device Siri durchführen

Einen Work-out starten oder beenden

Timer und Alarme einstellen und beenden

watchOS-Apps starten oder öffnen

Die Wiedergabe von heruntergeladenen Musiktiteln steuern

Ändern von Systemeinstellungen oder Modi wie Flugzeugmodus, Wi-Fi, etc.

Aufzeichnen oder Anzeigen von Gesundheitsdaten und Status

Wie man Gesundheitsdaten mit Siri protokolliert

Aktuelles Gewicht sowie Zunahme und Abnahme des Körpergewichts

Blutdruck, Blutzucker und Glukosespiegel

Beginn oder Ende des Menstruationszyklus wie etwa Schmierblutungen

Erinnerung an Vitamin- oder Medikamenteneinnahme

Körpertemperatur

Gesundheitsdaten über Siri abrufen

"Siri, wie hoch ist mein Blutsauerstoff?"

"Wie hoch war mein Blutdruck gestern?"

"Wie viel habe ich letzte Nacht geschlafen?"

"Wie hoch war meine Durchschnittstemperatur gestern?"

"Wie viele Schritte habe ich gemacht?"

"Wie viele Kalorien habe ich verbrannt?"

"Wie viele Treppenstufen bin ich gestiegen?"

"Wie viel wiege ich?"

"Wie oft habe ich heute den Rollstuhl geschoben?"

"Wie hoch ist mein Blutzuckerspiegel?"

"Wie hoch ist meine durchschnittliche Herzfrequenz beim Gehen?"

"Wie viel bin ich gestern mit dem Fahrrad gefahren?"

"Wie viel bin ich gestern gelaufen?"

"Wie weit bin ich heute gelaufen?"

"Wie sieht mein Move-Ring aus?"

Zusammenfassung Siri auf Apple Watch 9/Ultra 2 jetzt offline nutzbar

Neuer S9-Chip ermöglicht schnelle Sprachbefehlsverarbeitung

Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Apple-Watch-Modellen

On-Device-Funktion unterstützt Wellness-Tracking

Sprachgesteuerte Aktionen wie Work-out-Steuerung möglich

Gesundheitsdaten wie Gewicht oder Blutdruck aufzeichnen

Abfrage von Fitness- und Gesundheitsdaten via Siri

Mit der geräteinternen Siri-Funktion lassen sich Sprachbefehle auf der Apple Watch verwenden, ohne dass man einen Internetzugang oder ein iPhone benötigt. Der Sprachassistent erledigt viele grundlegende Aufgaben und kann über 20 Arten von Gesundheits- und Fitnessdaten aufzeichnen - alles direkt auf der Uhr.Möglich macht das der neue S9-Chip in den Smartwatches, der über eine leistungsstarke Neural Engine verfügt, wie sie auch in anderen Geräten zu finden ist. Dank des verbesserten Chips kann Siri Sprachbefehle schneller verstehen und darauf reagieren.Apples neues Offline-Siri wurde letztes Jahr mit der Watch Series 9 und der Watch Ultra 2 eingeführt. Damit ist sie derzeit mit den beiden neuesten Apple-Watch-Modellen kompatibel, könnte aber auf kommende Apple-Smartwatches ausgeweitet werden.Laut Apple sind Aufgaben mit der On-Device-Funktion auf der Apple Watch Series 9 und Watch Ultra 2 möglich, die keine Informationen aus dem Web abrufen müssen und gleichzeitig die Sicherheit bei der Nutzung verbessern können. Der Schwerpunkt bei den On-Device-Prozessen liegt zudem auf der Unterstützung der Wellness-Tracking-Funktionen auf der Apple Watch.Um die Geste auszuführen, sagt man einfach "Siri ..." und gibt anschließend Befehle zu den unten aufgeführten sprachgesteuerten Anfragen. Hier sind die Aktionen und Befehle, die sich mit Siri auf der Apple Watch Series 9 und Watch Ultra 2 ausführen lassen:Zusätzlich zu den bereits bekannten Aktionen, die man mit Siri durchführen kann, hat Apple auch die Verwaltung von Gesundheits- und Fitnessdaten implementiert. Es ist notwendig, dass einige Daten aufgezeichnet werden, bevor sie sich auf der Apple Watch abrufen und anzeigen lassen. Die Daten lassen sich hinzufügen, indem man Siri anspricht und so die gewünschten Daten aufzeichnen lässt.Hier sind die Arten von Gesundheitsdaten und -zuständen, die sich mit dem Sprachassistenten aufzeichnen lassen:Ähnlich wie bei der Aufzeichnung der Gesundheitsdaten können diese Informationen zusammen mit den aufgezeichneten Fitnessdaten - von Schritten und verbrannten Kalorien bis hin zur Herzfrequenz und mehr - über Siri auf dem Gerät abgerufen werden.Das kann bewerkstelligt werden, indem man Siri nach bestimmten Daten fragt, wie etwa "Siri, wie war meine durchschnittliche Herzfrequenz gestern?". Nachfolgend finden sich einige der wichtigsten Befehle, mit denen man auf die Gesundheitsdaten zugreifen kann:Zusätzlich ist es möglich, weitere Gesundheitsdaten abzufragen und Apple dürfte hier auch bald für weitere Apple-Watch-Modelle nachlegen.Habt Ihr Siri in der Offline-Variante auf der Apple Watch ausprobiert? Welche Befehle sind Eure Favoriten? Vielleicht könnt Ihr auch andere Befehle vorschlagen, die uns noch fehlen. Teilt sie uns gerne direkt in den Kommentaren mit.