Ohne Wahl: DB zwingt Kunden ab Sommer zu digitaler BahnCard

Die Bahn digitalisiert nicht nur ihr Streckennetz, sondern auch ihre Tickets. Nun sind BahnCard 25 und 50 dran. Ab dem Sommer wird es keine Plastikkarten mehr geben. Wer kein Smartphone oder DB-Kundenkonto besitzt, schaut dabei in die Röhre.

Die BahnCard wird digital

Kritik von Verbraucherschützern

Zusammenfassung BahnCard 25 und 50 werden ab Sommer digital

Keine Plastikkarten mehr, Smartphone ist nötig

BahnCard 100 bleibt weiterhin als Plastikkarte erhalten

Umstellung wird begründet mit Umweltschutz

Bereits Ende 2023 wurden Probe-BahnCards digitalisiert

Kritik wegen Ausschluss von Nicht-Smartphone-Nutzern

Ersatzdokument auf Papier möglich, erfordert aber Kundenkonto

Momentan macht die Deutsche Bahn vor allem dadurch auf sich aufmerksam, dass sie aufgrund der Gewerkschaftsstreiks nicht fährt. Eine geplante Bahnreise auch tatsächlich antreten zu können, scheint dieser Tage wie ein Sechser im Lotto. Da nützen auch günstige Spartickets und Rabatte für BahnCard-Besitzer wenig.Doch genau die bekommen momentan digitale Post von der Bahn. Digital ist dabei das Stichwort. Denn in der Nachricht wird mitgeteilt, dass die BahnCard 25 und BahnCard 50 ab dem 9. Juni nur noch elektronisch ausgehändigt werden. Lediglich die BahnCard 100 wird es ab diesem Datum dann noch als Plastikkarte geben. Kunden müssen digitale BahnCards dann in die DB Navigator App auf ihr Smartphone laden und bei der Ticketkontrolle dort vorzeigen.Die Umstellung auf digitale Karten begründet das Unternehmen mit dem Umweltschutzgedanken. Denn "als klimafreundliches Verkehrsmittel sieht sich die Deutsche Bahn in Zeiten des Klimawandels in einer besonderen Verantwortung zu handeln. Um gemeinsam mit Ihnen unserer Umwelt Gutes zu tun, werden wir künftig auf Plastik bei der BahnCard verzichten", heißt es in der entsprechenden E-Mail.Ende 2023 hatte die Deutsche Bahn alle Probe-BahnCards digitalisiert. Das führte schon damals zu massiver Kritik von Verbraucherschützern. Leuten ohne Smartphone ist es so schließlich nicht möglich, die Vorteile einer BahnCard zu nutzen. Zwar können sich Kunden in Zukunft ein sogenanntes Ersatzdokument in Papierform ausdrucken, das bei der Ticketkontrolle als BahnCard-Nachweis verwendet werden kann, doch auch dafür ist mindestens ein digitales Kundenkonto unter Bahn.de notwendig.Wer also kein Smartphone besitzt, die DB Navigator App nicht installieren möchte, oder seine Daten nicht in einem Kundenkonto bei der Bahn hinterlegen will, wird es in Zukunft schwer haben, von Rabatten durch eine BahnCard zu profitieren.