Das E-Rezept sollte die Verschreibung, Einlösung und Abrechnung von Medi­ka­men­ten erleichtern. Wegen ständigen Ausfällen der Infrastruktur platzt ersten Apothekerverbänden jetzt der Kragen. Die zuständige Agentur winkt ab und schiebt die Verantwortung an Dritte weiter.

E-Rezept Fiasko: Apotheker werden wütender

Gematik winkt ab

Zusammenfassung E-Rezept mit häufigen Ausfällen konfrontiert

Apothekerverbände äußern starke Kritik

IT-Probleme verhindern Medikamentenausgabe

Gematik schiebt Verantwortung auf Dienstleister

Störungen meist morgens zwischen 8 und 9 Uhr

Gematik rät zu wiederholtem Kartenstecken

Unzufriedene Kunden in Praxen und Apotheken

Man würde so gerne in Deutschland öfter über gelungene IT-Großprojekte berichten. Das E-Rezept, gepriesen als Meilenstein der Digitalisierung im Gesundheitsbereich, reiht sich in die Vielzahl der Vorhaben ein, die nicht wie geplant funktionieren. Das zugrundeliegende IT-System war laut Bericht von Apotheke-Adhoc an vier der letzten zehn Tage "nicht oder nur eingeschränkt erreichbar".Mit großer Empörung melden sich deshalb jetzt der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) und der Apothekerverein des Saarlands (SAV) zu Wort. "Es ist zum Verrücktwerden: Da stehen die Patienten in der Apotheke und brauchen ihr Medikament, und die Technik der Gematik verhindert, dass wir die entsprechenden E-Rezepte abrufen können. Und das in schöner Regelmäßigkeit!", so die Verbandschefinnen Tatjana Zambo und Susanne Koch.Demnach beginnen die Probleme meist schon in der Praxis, wo eine Verschreibung über das System während Störzeiten nicht möglich ist. Oft komme es auch zu der Situation, dass Apotheken eigentlich hinterlegte Rezepte nicht abrufen können. Die Folge für Ärzte und Apotheker: Frustrierte Kunden, die nicht bedient werden können."Gesamtverantwortung" für die Telematikinfrastruktur, die auch hinter dem E-Rezept steht, trägt nach eigenen Angaben die mehrheitlich staatliche Digital-Agentur Gematik. In einem aktuellen Statement verweist diese aber auf den Dienstleister Medisign. Der sei verpflichtet, den Dienst stabil und sicher zu betreiben und trage die "operative Verantwortung." Man sei wegen der aktuellen Störung in "intensiven und ständigen Austausch."Wie Gematik weiter ausführt, treten die Probleme offenbar vor allem in den Morgenstunden zwischen 8 und 9 Uhr auf. Dann hat die Agentur, die digitale Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen maßgeblich voranbringen soll, noch einen Tipp: "Ein mehrfaches Stecken der Versichertenkarte in der Apotheke oder ein erneuter Versuch nach wenigen Minuten können zwischenzeitlich helfen. "