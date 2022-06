E-Rezept auf Kurs: Deutschland-Start am 1. September nahezu sicher

Langsam aber sicher nähert man sich in Deutschland der flächendeckenden Einführung des E-Rezepts. Früher als erwartet erreicht die aktuelle Testphase den Meilenstein von über 30.000 eingelösten Rezepten, womit dem Startschuss am 1. September kaum noch etwas im Weg steht.

So funktioniert die neue E-Rezept-App für iOS und Android

Elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Chip wird benötigt

Wie das für die Digitalisierung von Rezepten zuständige Unternehmen Gematik mitteilt, befindet sich die bundesweite Testphase des E-Rezepts auf Kurs. Neben beinahe neun Millionen E-Krankschreibungen und 900.000 elektronisch übermittelten Arztbriefen steigt die Anzahl an eingelösten E-Rezepten auf über 30.000, wie das Gematik-Dashboard zeigt. In wenigen Wochen sollen diese von Krankenkassen abgerechnet und somit ein "zentrales Qualitätskriterium der Testphase" erreicht werden.Gematik-CEO Dr. Markus Leyck Dieken sagt: "Bis Ende Juli werden die 30.000 bislang eingereichten E-Rezepte voraussichtlich abgerechnet sein. Es freut mich sehr, dass wir damit - noch vor der Zeit - die Weichen stellen, um ab September das E-Rezept in der Breite der Versorgung voranzubringen. Ein wichtiger Schritt, dem noch viele weitere folgen werden, schließlich beginnen wir gerade erst, das Potenzial des E-Rezepts zu nutzen. In Zukunft werden weitere Services rund um Arzneimittel sowie das digitale Einlöse-Prozedere hinzukommen, um Arzt- und Apothekengänge noch weiter zu erleichtern."Ab dem 1. September 2022 sollen alle Apotheken in Deutschland in der Lage sein, elektronische Rezepte anzunehmen. Für die Nutzung benötigen Versicherte die passende E-Rezept-App, die von Arztpraxen mit den digitalen Rezepten für verordnete Medikamente beliefert werden. Alternativ wird weiterhin eine ausgedruckte Variante mit zusätzlichem QR-Code angeboten. Die Anmeldung innerhalb der E-Rezepte-App erfolgt über die NFC-fähigen Gesundheitskarten von Versicherten und einer passenden PIN.Neben der Papierlosigkeit liegt der Vorteil des E-Rezepts vor allem bei der Ausstellung von Folgerezepten, die theoretisch ohne Arztbesuch empfangen werden können.