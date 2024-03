Das Welt-Smartphone: Xiaomi Redmi A3 kommt ab 99 Euro nach Europa

Xiaomi bringt sein "Welt-Smartphone" bald auch nach Europa. Das Xiaomi Redmi A3 wird in rund zwei Wochen auch bei uns verfügbar sein, wobei der Einstiegspreis dann je nach Land wohl bei nur knapp 100 Euro liegt.

Xiaomi

Erst in Indien, bald im Rest der Welt

Simple Ausstattung rund um älteres MediaTek-SoC

Zusammenfassung Xiaomi Redmi A3 bald in Europa erhältlich

Einstiegspreis unter 100 Euro

Einfache Ausstattung mit MediaTek Helio G36

LCD-Panel mit HD+-Auflösung und Gorilla Glass 3

Frontkamera mit 5 Megapixel, Rückkamera 8 Megapixel

Großer 5000mAh-Akku, jedoch nur 10W-Ladung

Kein NFC oder Wireless-Charging, Android 14 mit MIUI

Das Xiaomi Redmi A3 wurde vor kurzem bereits für Indien angekündigt, doch kurz nach dem Mobile World Congress 2024 wird das neue Billig-Smartphone des chinesischen Herstellers in den nächsten Wochen auch in vielen anderen Ländern erscheinen, darunter neben Russland, wo Xiaomi trotz des Krieges gegen die Ukraine weiter uneingeschränkt aktiv ist, auch Europa.Eine Reihe von europäischen Händlern listet das Xiaomi Redmi A3 bereits zu Preisen ab 99 Euro für die Version mit drei Gigabyte RAM und 64 GB internem Flash-Speicher, während für das Modell mit vier GB RAM und 128 GB internem Speicher meist Preis ab 119 Euro aufgerufen werden.Um so niedrige Preise zu realisieren, setzt Xiaomi natürlich auf eine einfache Ausstattung. Im Mittelpunkt des Geschehens steht hier ein MediaTek Helio G36, bei dem es sich um ein älteres Octacore-SoC mit acht ARM Cortex-A53-Rechenkernen handelt, die maximal 2,2 Gigahertz Taktrate erreichen. Auf 5G-Unterstützung muss man bei dem Chip verzichten und der Arbeitsspeicher fällt wie bereits erwähnt recht knapp aus.Das Redmi A3 hat ein LCD-Panel als Bildschirm, das immerhin unter einer Abdeckung aus relativ kratzfestem Corning Gorilla Glass 3 steckt und mit einer tropfenförmigen Aussparung für die Frontkamera versehen ist. Das Panel arbeitet mit 1600x720 Pixeln und bietet somit eine HD+-Auflösung. Apropos Frontkamera: die Selfie-Knipse löst beim A3 mit fünf Megapixeln recht schmal auf.Auf der Rückseite des Smartphones für den kleinen Geldbeutel sitzt eine 8-Megapixel-Kamera mit F/2.0-Blende und Autofokus, die immerhin Full-HD-Videos aufnehmen kann. Für die zweite rückwärtige Kamera nennt Xiaomi noch nicht einmal die Auflösung im Datenblatt, es handelt sich aber um eine einfache 2-Megapixel-Kamera für Tiefeneffekte, auf die man im Grunde auch verzichten könnte.Zur weiteren Ausstattung gehört ein 5000mAh-Akku , der zwar sehr groß ist, aber nur mit 10 Watt geladen werden kann. Es dürfte also einige Stunden dauern, bis der Stromspeicher hier voll geladen ist. Das war es im Grunde abgesehen von den beiden SIM- und dem MicroSD-Kartenslot, Bluetooth 5.1 und WiFi-6-Support auch schon mit der Hardware des Xiaomi Redmi A3, denn auf NFC, Wireless-Charging oder andere "Fancy-Features" muss man hier natürlich verzichten.Das Xiaomi Redmi A3 wird in den nächsten Wochen in den Farben Blau, Grün und Schwarz in immer mehr Ländern im europäischen Handel landen. Als Betriebssystem läuft hier Android 14 in Verbindung mit der Xiaomi-eigenen MIUI.