Ist das Luxus? Redmi stellt K70 Pro Automobili Lamborghini vor

Es ist nicht das erste Mal, dass Lamborghini mit einem Smartphone-Bauer gemeinsame Sache macht. Im Gegensatz zu früheren Modellen darf man von dem Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse aber nur wenig Luxus-Gefühle erwarten.

Redmi

Sportwagen-Design für Redmi K70 Pro

Zusammenfassung Lamborghini kooperiert erneut mit Smartphone-Hersteller

Redmi K70 Pro erhält Lamborghini Special Edition

Luxus-Marke Lamborghini als Design-Inspiration genutzt

Äußeres Design mit scharfkantigen Linien und Farben

Innere Technik des Smartphones identisch mit Standardmodellen

Softwareanpassungen beschränken sich auf wenige Anpassungen

Verkauf nur als Top-Modell mit 24 GB RAM und 1 TB Speicher

Preis für Lamborghini-Smartphone-Edition noch unbekannt

Lamborghinis werden oft mit Spitzentechnologie, beeindruckender Leistung und unverwechselbarem Stil assoziiert. Andere Marken holen sich gern das ikonische Logo mit wütendem Stier auf ihre Produkte, um von dem Glanz der Luxus-Marke zu profitieren. Und so dachte sich wohl auch Redmi bei der Vorstellung seiner Smartphone-Modelle K70e, K70, und K70 Pro, dass eine Special Edition mit italienischem Charme zusätzliche Kunden anlockt.Das Ergebnis: In Zusammenarbeit mit der Rennabteilung von Lamborghini wurde dem Pro-Modell sozusagen ein Hauch Sportwagen verpasst. Das "Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition", so der volle Name, dürfte aber alle enttäuschen, die sich hier echten Extra-Luxus im Vergleich mit den schnöden Standardmodellen erwarten.Der wichtigste Unterschied zeigt sich beim Lamborghini-Smartphone auf der Außenseite. Statt eines Rechteckes um die Kameralinse verweisen die scharfkantigen Linien auf das bekannte Design des Autobauers. Hochwertige Materialien sucht man aber vergeblich. Die "Lackierung" in Grün oder Gelb und das Karbondesign sind lediglich ein Aufkleber unter der Abdeckung. Das gilt auch für das Bullen-Logo.Bleiben noch Anpassungen an der Software, die sich wohl auf ein passendes Farbschema sowie ein Sportwagen-Wallpaper beschränken. Ein Blick unter die Haube zeigt, dass das Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse von derselben Technik angetrieben wird wie die normalen Varianten. Allerdings: Verkauft wird es nur in der Spitzenausführung mit 24 GB RAM und 1 TB Speicherplatz. Eines fehlt noch zur Schlüsselübergabe: Der Preis ist bisher nicht bekannt.