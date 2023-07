Redmi Watch 3 Active: Neue Xiaomi-Smartwatch startet für 40 Euro

Mit dem neuen Active-Modell startet jetzt eine abgespeckte Version der Xiaomi Redmi Watch 3 in Deutschland. Für knapp 40 Euro bietet die Uhr all das, was man von einer modernen Smartwatch erwarten würde. Nur auf ein OLED-Display muss verzichtet werden.

Xiaomi

Für alle, die auf GPS und OLED verzichten können

Großes Feature-Set trotz Mini-Preis

Zusammenfassung Xiaomi Redmi Watch 3 Active in Deutschland gestartet

LCD, Sauerstoffmessung, 5 ATM, Bluetooth 5.3, 100 Sportmodi.

Erhältlich in Schwarz und Grau

Kein OLED-Display, kein GPS-Modul.

Herzfrequenzsensor, Sprachanrufe, Schlafanalyse.

In China als "Youth Edition" bekannt, schifft Xiaomi die Redmi Watch 3 Active mittlerweile auch nach Deutschland. Media Markt und Saturn gehören zu den ersten Händlern, die die Smartwatch für 39,99 Euro bzw. 33 Euro ( Xiaomi Week-Rabatt ) auf Lager haben. Ein günstiger Preis für einen vergleichsweise umfangreichen Funktionsumfang.Xiaomi verbaut ein 1,83 Zoll (ca. 46 mm) großes LCD-Display mit einer Auflösung von 240 x 280 Pixeln und einer anpassbaren Helligkeit von bis zu 450 Nits. Hier liegt bereits der Hauptunterschied zu den teuren Geschwistern, die häufig auf hellere und kontraststärkere OLED-Bildschirme setzen. Ein GPS-Modul ist ebenfalls nicht im Datenblatt des Wearables zu finden.Dafür setzt die Xiaomi Redmi Watch 3 Active auf einen Herzfrequenzsensor samt Blutsauerstoffmessung (SpO2), ein bis zu 5 ATM wasserdichtes Kunststoff-Gehäuse mit Metalloptik, Bluetooth 5.3 und eine 289-mAh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen bei normaler Nutzung.Weiterhin ist die Rede von über 200 konfigurierbaren Zifferblättern, einige davon exklusiv für Android-Smartphones sowie mehr als 100 Sportmodi. Ebenso werden Sprachanrufe via Bluetooth unterstützt und eine Analyse des Schlafs inklusive Stadienerfassung (Sleep-Tracking) ermöglicht.Erhältlich ist die Xiaomi Redmi Watch 3 Active in den Farben Schwarz und Grau.