Web-Apps im Safari-Browser auf dem iPhone bleiben funktionstüchtig

In einer der Beta-Versionen für das in der kommenden Woche erwartete iOS 17.4-Update hatte Apple bereits die sogenannten Progressive Web-Apps abgeschaltet. Jetzt gibt es aber eine Rolle rückwärts - die Apps kehren zurück.

Web-Apps im Safari-Browser

Warum haben Nutzer in der EU keinen Zugang zu Web-Apps auf dem Startbildschirm?

UPDATE: Zuvor hatte Apple Pläne angekündigt, die Funktion für Web-Apps auf dem Homescreen in der EU zu entfernen, um die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten. Die Notwendigkeit, diese Funktion zu entfernen, ergab sich aus den komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Web-Apps zur Unterstützung alternativer Browser-Engines, die den Aufbau einer neuen Integrationsarchitektur erfordern würden, die es derzeit in iOS nicht gibt.

Zuvor hatte Apple Pläne angekündigt, die Funktion für Web-Apps auf dem Homescreen in der EU zu entfernen, um die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten. Die Notwendigkeit, diese Funktion zu entfernen, ergab sich aus den komplexen Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Web-Apps zur Unterstützung alternativer Browser-Engines, die den Aufbau einer neuen Integrationsarchitektur erfordern würden, die es derzeit in iOS nicht gibt.

Wir haben Anfragen erhalten, ob wir weiterhin Unterstützung für Home Screen-Web-Apps in iOS anbieten können, daher werden wir die bestehende Funktion für Home Screen-Web-Apps in der EU weiterhin anbieten. Diese Unterstützung bedeutet, dass Home Screen-Web-Apps weiterhin direkt auf WebKit und dessen Sicherheitsarchitektur aufbauen und mit dem Sicherheits- und Datenschutzmodell für native Apps auf iOS übereinstimmen.



Entwickler und Nutzer, die von der Entfernung der Homescreen-Web-Apps in der Beta-Version von iOS in der EU betroffen waren, können mit der Verfügbarkeit von iOS 17.4 Anfang März die Rückkehr der bestehenden Funktionalität für Homescreen-Web-Apps erwarten.

Zusammenfassung iOS 17.4 bringt Progressive Web-Apps zurück

Apple hatte PWA in Beta-Version deaktiviert

Rückkehr der Apps nach Kritik und Diskussionen

Datenschutzgründe für Deaktivierung im Safari

Nutzer behalten App-Verknüpfungen im Browser

Unklarheit über interne Änderungen bei Apple

Kritik an Apples Umgang mit EU-Regelungen

Nachdem erst erläutert wurde, warum man den Schritt macht und die Progressive Web-Apps (PWA) im Webbrowser deaktiviert, heißt es jetzt, dass diese Option doch noch weiter erhalten bleibt. Apple wollte sich eigentlich aus Datenschutzgründen von der Unterstützung von Web-Apps im Safari-Browser verabschieden.Nutzer hätten somit auf einige Anwendungen verzichten müssen, die sie einfach im Browser genutzt haben und als App-Verknüpfung auf den Homescreen legen konnten. Begründet wurde das mit notwendigen Änderungen, die aufgrund des Digital Markets Act (DMA) ab März vorgeschrieben sind.Ob Apple dafür weitere Änderungen unter der Haube ansetzt, bleibt zunächst unklar. Es gab dagegen Vermutungen, dass Apple mit dem Ende der PWA einfach über das Ziel hinausgeschossen ist.Der Konzern steht derzeit zudem massiv unter Kritik von anderen Unternehmen , die der Ansicht sind, dass Apple die EU an der Nase herumführt und die neuen DMA-Regel nur ungenügend umsetzt und stattdessen sein eigenes Ding durchsetzt.Apple erläutert im Support-Bereich für Entwickler , was nun geändert wird und was nicht: