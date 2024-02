Apple dürfte für iOS 18 ein signifikantes Redesign vorbereiten

Die beiden Betriebssysteme Android und iOS sind in ihrem Design etabliert, man kann sogar von festgefahren sprechen. Entsprechend selten ändert sich hier etwas, betroffen sind allenfalls Details. Apples iOS 18 könnte allerdings weitreichendere Änderungen mit sich bringen.

iOS 18 mit vielen Änderungen

VisionOS als Inspiration

Zusammenfassung Android und iOS gelten als designmäßig festgefahren

iOS 18 könnte bedeutende Änderungen erfahren

Apple-Experte Marc Gurman berichtet über iOS-Neuerungen

iOS-Update möglicherweise noch in diesem Jahr

Gerüchte über Einflüsse von VisionOS auf iOS

Keine totale Designübernahme von VisionOS erwartet

Apple-Management findet iOS 18 ehrgeizig und überzeugend

Marc Gurman, Apple-Experte bei Bloomberg , hat Woche für Woche mehr als interessantes zum Konzern aus dem kalifornischen Cupertino zu bieten, und auch in der neuesten Ausgabe seines Newsletters Power On ist das nicht anders. Doch während so manche Information darin eher eine kleinere Nutzergruppe und IT-Experten betrifft und interessiert, könnte oder dürfte eine iOS-Änderung Folgen für viele Millionen Menschen haben.Denn laut Gurman arbeitet Apple an iOS 18. Das ist alles andere als eine Überraschung, sehr wohl ist aber bemerkenswert, dass demnächst ein Neudesign des mobilen Betriebssystems kommen könnte. Ein Update von iOS könnte es "noch in diesem Jahr" geben, so Gurman.Er reagiert mit diesen Informationen auch auf jüngste und eher Gerüchte auf, wonach Apple bei der nächsten iOS-Version diverse Elemente von VisionOS aufgreifen wird. Dabei handelt es sich um jenes Betriebssystem, das auf der Mixed-Reality-Brille Vision Pro zum Einsatz kommt. Diese ist derzeit natürlich ein großes Thema, laut Gurman ist aber nicht geplant, sich bezüglich Design zu stark auf VisionOS zu konzentrieren.Laut dem Apple-Insider könnte iOS einige Designelemente von VisionOS übernehmen, eine "totale Überarbeitung, die VisionOS widerspiegelt", erwartet er allerdings nicht.Es ist auch nicht das erste Mal, dass Gurman ein iOS-Neudesign erwähnt: Bereits im vergangenen November schrieb er, dass das Senior-Management von Apple iOS 18 als "ehrgeizig und überzeugend" beschrieben habe, demnach solle die Überarbeitung "wichtige neue Funktionen und Designs" mit sich bringen.