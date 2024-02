iOS 17.4: Apple gibt dritte Beta frei mit neuen Änderungen für die EU

Apple hat die dritte Beta-Version für iOS 17.4 und iPadOS 17.4 freigegeben. Die Entwicklung von iOS 17.4 ist dabei in vollem Gange. Gesetzesänderungen bringen es aber dieses Mal mit sich, dass auch wieder eine Funktion gestrichen wird.

Drittes Update im Beta-Kanal

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zusammenfassung Apple veröffentlicht dritte Beta von iOS 17.1 und iPad OS 17.4

Entwicklung von iOS 17.4 schreitet voran, Funktionen werden gestrichen

Web-App-Unterstützung in Safari wird aufgrund von DMA entfernt

iOS 17.4 bringt viele neue Features, die das Nutzererlebnis ändern

Neue Build-Nummer der Beta ist 21E5200d, auch für iPad OS und Watch OS

Beta-Programm kostenlos, Anmeldung auf beta.apple.com erforderlich

Beta-Version OTA für Teilnehmer verfügbar, Nutzung birgt Risiken

Wir haben nach weiteren Änderungen Ausschau gehalten. Da Apple aber derzeit nur wenige Details zu den einzelnen Beta-Updates veröffentlicht, stehen jetzt nur wenige Informationen parat. Klar ist aber jetzt, dass sich Apple von der Unterstützung von Web-Apps im Safari-Browser verabschiedet.Nutzer werden somit auf einige Anwendungen verzichten müssen, die sie vielleicht bislang einfach im Browser genutzt haben. Laut Heise sieht es so aus, dass diese Änderung zu jenen gehört, die aufgrund des Digital Markets Act (DMA) im März vorgeschrieben sind. Über einige Änderungen solcher Art wurde aber bereits gesprochen. So hat Apple angekündigt, dass die Vorabversion sich in erster Linie auf Änderungen konzentriert, die in der EU aufgrund regulatorischer Anforderungen vorgenommen wurden.iOS 17.4 wird eine Vielzahl neuer Freigaben mit sich bringen, die das Benutzererlebnis stark verändern werden.Der neue Build trägt die Nummer 21E5200d. Neue Beta-Versionen für iPadOS und watchOS sind ebenfalls verfügbar. Viele Details zu den weiteren Update-Inhalten sind bisher nicht durchgesickert. Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dementsprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.