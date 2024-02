iOS 17.4: Apple stellt jetzt den Release-Kandidaten zur Verfügung

Apple hat eine weitere Vorab-Version für iOS 17.4 im Rahmen des Beta-Testprogramms veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich dem Ende, das Update ist ein Release-Kandidat. Die finale Freigabe könnte somit bereits in der kommenden Woche erfolgen.

iOS 17.4-Update ist fertig

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zusammenfassung Neue iOS 17.4 Beta-Version von Apple veröffentlicht

Beta-Test nahe am Ende, finale Version erwartet

Release-Kandidat deutet auf baldiges Update hin

Details zu iOS 17.4 Änderungen noch spärlich

Update-Anpassungen für neue EU-Vorgaben

Beta-Versionen für iPad OS, Mac OS verfügbar

Beta-Updates via OTA für registrierte Nutzer

Das hatte sich bereits vor einigen Tagen herauskristallisiert, doch jetzt gibt es ein Beta-Update, das die Vermutungen zu dem kurz bevorstehenden Start auch untermauert. Die Herausgabe des Release-Kandidaten war nur noch Formsache.Über die genauen Inhalte der Updates gibt es derzeit nur eingeschränkte Informationen. Es wird vermutet, dass die Freigabe noch in der kommenden Woche ab dem 4. März läuft. Denn dann starten auch die neuen regulatorischen Vorgaben in der EU, für die Apple einiges in iOS geändert hat.Apple hat bislang nur wenige Details zu den Änderungen in den einzelnen Beta-Updates veröffentlicht. Angekündigt, wurde aber schon, dass iOS 17.4 sich in erster Linie auf Änderungen konzentriert, die in der EU aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderungen vorgenommen werden.Der neue Build trägt die Nummer 21E217. Neue Beta-Versionen für iPadOS , macOS, tvOS und watchOS sind ebenfalls verfügbar. Viele Details zu den weiteren Update-Inhalten sind nicht durchgesickert. Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dement­sprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone, iPad, Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.