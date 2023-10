Bei Microsoft und Flight Simulator-Entwickler Asobo stehen bis Jahres­ende mindestens zwei weitere Updates auf dem Programm. Nun gehen die Verantwortlichen ins Detail und sprechen über diverse Neuerungen, die Hobbypiloten bis Dezember 2023 erwarten können.

World Update 15 und Sim Update 14

Dune-Addon im November fällt wohl aus

Im kürzlich veranstalteten Entwickler-Livestream äußern sich Microsofts Head of Flight Simulator Jörg Neumann und die beiden Asobo-Manager Sebastian Wloch und Martial Bossard zu den anstehenden Neuerungen für die mittlerweile drei Jahre alte Flugsimulation. Noch in diesem Jahr stehen zwei große Aktualisierungen hinsichtlich der Technik und Grafik auf der Roadmap.Für den 31. Oktober ist der Release des World Update 15 geplant, das sich erneut auf eine Grafikpolitur der nordischen Länder (u. a. Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen) inklusive Grönland fokussiert. Dabei ist die Rede von bis zu 10 grafisch überarbeiteten Städten, etwa Odense, Oslo, Malmö und Kopenhagen. Zudem werden 90 Sehenswürdigkeiten und fünf überarbeitete Flughäfen aufgenommen.Zeitgleich wird das einmotorige schwedische Kampfflugzeug Saab 17 als Local Legend Nummer 14 ins Spiel gebracht. Erst im Dezember steht der Release des Sim Update 14 auf dem Programm, das vor allem für eine verbesserte Systemstabilität und Performance des Microsoft Flight Simulator sorgen soll. Außerdem plant man, die Interpretation zur Schneehöhe und die atmosphärische Beleuchtung zu verbessern.Die einst für den November geplante Überraschung scheint Microsoft und Asobo hingegen gestrichen zu haben. Grund dafür könnte die Verschiebung des Kinofilms Dune: Teil 2 (Arbeitstitel) vom 3. November 2023 auf den 15. März 2024 sein. Die Entwickler planten zum Start des Science-Fiction-Films eine spezielle Erweiterung, unter anderem mit einem detailgetreuen Ornithopter.Abschließend blicken Spieler ungewiss in das neue Jahr. Mit dem anstehenden Release des Microsoft Flight Simulator 2024 ist bislang unklar, wie sich die Roadmap hinsichtlich der World- und Sim-Updates für den älteren Titel entwickeln wird. Microsoft kündigte jedoch bereits an, auch in Zukunft Ak­tu­ali­sie­run­gen für die Flugsimulation aus dem Jahr 2020 veröffentlichen zu wollen.