Größter Tesla-Hasser kauft seltene Roadster für fast eine Million Dollar

Wirklich der? Ja, wirklich. So kann man die folgende Meldung wohl am besten zusammenfassen und kommentieren. Denn Dan O'Dowd ist die Triebfeder einer Kampagne gegen Teslas Full-Self-Driving . Doch offenbar hat er kein Problem, seltene Roadster zu kaufen.

Nur 2500 Tesla Roadster produziert

The Dawn Project

Zusammenfassung Dan O'Dowd kritisiert Teslas Full Self-Driving

Seltene Tesla Roadster in China gefunden

Unklar, wie Roadster unentdeckt blieben

O'Dowd ersteigerte drei "China-Roadster"

Milliardär durch Green Hills Software bekannt

The Dawn Project kritisiert Tesla öffentlich

O'Dowd investiert 800.000 Dollar in Roadster

Vor knapp einem Jahr wurden in China in Containern drei fabrikneue Tesla Roadster entdeckt. Das hat die Sammlerwelt in Aufregung versetzt , denn ursprünglich wurden nur etwa 2500 dieser Fahrzeuge produziert - und viele sind im Laufe der Jahre kaputtgegangen, verschollen sowie bei einem Großbrand zerstört worden.Es ist bis heute nicht ganz klar, wie diese drei Roadster mehr als ein Jahrzehnt in Containern unentdeckt bleiben konnten und wie und durch wen sie überhaupt nach China gekommen sind, doch im vergangenen Jahr gelangten sie wieder in die USA. Damals standen sie zum Verkauf und ein knappes Jahr später ist auch bekannt geworden, wer die drei Fahrzeuge bei einer Auktion erstehen konnte.Die Geschichte der drei "China-Roadster" zeichnet nun der YouTube-Kanal What's Inside nach und dessen Macher konnte auch herausfinden, wer die drei Autos gekauft hat, nämlich Dan O'Dowd (via Electrek ). Dieser ist Milliardär, der sein Geld mit Green Hills Software gemacht, dürfte aber nur absoluten Branchenkennern bekannt sein. Zumindest bis in jüngerer Vergangenheit.Denn in den letzten Jahren zog O'Dowd durch eine Kampagne namens The Dawn Project viel Aufmerksamkeit auf sich, diese kritisiert Teslas Selbstfahrbemühungen, und zwar nicht gerade auf zurückhaltende Weise. Denn die Full-Self-Driving-Kritik wird mit Mitteln geführt, die selbst Tesla-Gegner skeptisch zurücklässt, denn die Videos des Projekts nehmen es mit der Wahrheit nicht immer so genau.Es ist auf jeden Fall kurios bis merkwürdig, dass gerade O'Dowd ein Roadster-Sammler ist, der in die drei China-Fahrzeuge rund 800.000 Dollar gesteckt hat. Denn es ist bereits seit dem Vorjahr bekannt, dass er mehrere der frühen Teslas besitzt. Freilich: Das kann man als Widerspruch sehen, muss es aber nicht, denn schließlich haben die ersten Tesla-Fahrzeuge weder Autopilot noch Full-Self-Driving.