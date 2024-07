Marvel-Hammer: R. Downey Jr. kehrt zurück, aber nicht als Iron Man

In den vergangenen Tagen fand in San Diego die Comic-Con statt, das ist nicht nur die wichtigste Veranstaltung und Zusammenkunft für Comics und Graphic Novels, sondern mittlerweile alles Popkulturelle. Da dürfen Marvel und MCU nicht fehlen - und es gab eine kleine Sensation.

Das Marvel Cinematic Universe steckt seit einer Weile in einer Krise, diese hatte viele Gründe, im Wesentlichen hat sich die Superhelden-Reihe aber in eine kreative Sackgasse hineinmanövriert. Das unfreiwillige Aus des geplanten Hauptschurken Kang durch die Verurteilung wegen häuslicher Gewalt von Schauspieler Jonathan Majors war der Höhepunkt dieser Krise, dadurch bot sich Marvel aber auch eine Chance für einen Neustart.Man brauchte einen neuen Bösewicht und im Marvel-Universum gibt es hier für viele Fans auch eine klare Nummer 1: Victor Von Doom alias Doctor Doom. Seit bereits Monaten gibt es dazu auch Spekulationen und Marvel hat diese auf der San Diego Comic-Con (SDCC) beendet bzw. bestätigt: Denn man bekannt gegeben, dass Avengers 5 nun den Untertitel Doomsday tragen wird (bisher: The Kang Dynasty).Das ist natürlich ein eindeutiger Hinweis auf den neuen Hauptschurken Doctor Doom. Doch Marvel hat auch unter großem Jubel und auch enormer Überraschung den Hauptdarsteller enthüllt: Robert Downey Jr.Man muss man dieser Stelle kein großer Kenner des Marvel Cinematic Universe (MCU) sein, um zu wissen, dass dieser Iron Man und damit auch im allerersten Film des MCU gespielt hat. Möglich wird das alles durch das Multiversum, das Marvel vor einer Weile eingeführt hat, dadurch tauchen die Helden und Schurken in einer unendlichen Anzahl an Dimensionen auf - und dadurch kann Marvel im Wesentlichen alles machen, was man will.Weitere gute Nachricht: Mit den "Russo Brothers" Joe and Anthony Russo kehrt jenes Kreativ-Duo zurück, das für die größten MCU-Hits verantwortlich war, nämlich "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War" und vor allem "Avengers: Infinity War" sowie "Avengers: Endgame".