Diese Woche konnten Studios und Gewerkschaft eine Einigung erzielen und das ist für Hollywood und auch Kinofans eine gute Nachricht. Denn Dreharbeiten können wieder starten - das bedeutet aber nicht, dass die Folgen des Streiks nicht noch eine Weile zu spüren sind.

Drehbücher entstehen, Schauspieler drehen wieder

Streikfolgen: Zeitpläne und Termine verschoben

"Deadpool 3" neu: 26. Juli 2024 statt 3. Mai

Drehbeginn in London in den nächsten Wochen

2024 nur ein Marvel-Film: "Deadpool 3"

"Captain America" auf 14.02.2025 verlegt

"Blade" und "Thunderbolts" ebenfalls verschoben

Ab sofort kann in Hollywood wieder die Arbeit aufgenommen werden, denn nach der Einigung mit den Drehbuchautoren konnten sich die Filmstudios auch mit den Schauspielern und ihren Vertretern einigen. Das bedeutet allerdings nicht das Ende der Terminverschiebungen. Denn durch den Streik sind alle Zeitpläne durcheinandergeraten und nun kommt es zu einer weiteren Bekanntgabe von angepassten Terminen.Das liegt aber in erster Linie daran, dass Studios abgewartet haben, bis der Streik zu Ende ist, damit sie die jeweiligen Filme nicht mehrfach verschieben müssen. Konkret bedeutet das im Fall von Marvel, dass Deadpool 3 nicht länger am 3. Mai 2024, sondern nun am 26. Juli 2024 erscheinen wird.Die Dreharbeiten werden laut The Hollywood Reporter bereits in den nächsten paar Wochen in London wieder anlaufen. Das ist verhältnismäßig schnell und liegt daran, dass Marvel und Disney einiges an Geld hingelegt haben, dass die Sets intakt bleiben, während der Streik läuft.Allerdings wird Deadpool 3 der einzige Marvel-Film sein, der im nächsten Jahr im Kino zu sehen sein wird und das hat es - mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 - schon lange nicht mehr gegeben.Denn gleichzeitig hat Disney Captain America: Brave New World vom 26. Juli 2024 auf den 14. Februar 2025 verschoben, Blade kommt nicht, wie bisher geplant, am 14. Februar 2025, sondern am 7. November 2025 und Thunderbolts wandert vom 20. Dezember 2024 auf den 25. Juli 2025. Wie es danach aussieht, ist nicht genau bekannt, allerdings gab zu anderen bereits angekündigten Filmen auch noch keine konkreten Termine.