Meta-Quest-Headsets: AirPlay-Update mit Apple-Geräten in Aussicht

Die VR-Headsets von Meta sind nach wie vor die Mainstream-Optionen für VR/MR-Brillen auf dem Markt. Sie bieten umfangreiche Unter­stüt­zung für Arbeit und Medien. Mit der geplanten AirPlay-Integration könnte Meta sein Angebot weiter verbessern.

Wird Apple AirPlay für Meta-Quest-Headsets zulassen?

Zustimmung von Apple noch ungewiss

Vision Pro auch ohne Airplay

Derzeit bieten die Quest-Headsets eine große Auswahl an Apps, mit denen die Nutzer Multimedia-Inhalte konsumieren oder streamen können und sogar die Möglichkeit, Dateien für eine spätere Wiedergabe zu speichern. Wie UploadVR herausgefunden hat, plant Meta diese Funktionen zu erweitern. Man plant, Inhalte durch Bildschirmfreigaben von Apple-Geräten über AirPlay auf seine Headsets zu übertragen. Das scheint jedoch davon abzuhängen, ob der iPhone-Hersteller dies zulässt.In einer Antwort an einen X-Nutzer sagte Mark Rabkin , VP für virtuelle Realität bei Meta, dass sie Apple bereits um die Erlaubnis gebeten haben, AirPlay in die Quest-Wearables einzubauen. Das soll geschehen, indem sie sie zu Empfängern umbauen und mit dem drahtlosen Protokoll kompatibel machen. Sobald die Genehmigung erteilt ist, können Nutzer AirPlay-Inhalte oder Bildschirminhalte vom Apple iPhone oder iPad-Tablets übertragen und diese auf dem Quest-Headset verwalten. Dann allerdings in einem virtuellen oder "Mixed Reality"-Raum.Es gibt jedoch keine Garantie, dass Apple dem Antrag von Meta zustimmen wird, da beide Unternehmen konkurrierende Plattformen auf dem MR/VR/XR-Markt haben. Es wäre jedoch für beide Unternehmen sinnvoll, wenn AirPlay mit Quest-Headsets und Apple-Geräten funktionieren würde, da dies den Nutzern vielseitige Möglichkeiten der Medienwiedergabe bietet.Einem vergleichbaren Erlebnis ohne AirPlay kommt man am nächsten, wenn man Inhalte von einem iPhone auf ein Quest-Headset überträgt, indem man sie zunächst auf einen Mac oder PC überträgt. Es lassen sich auch Apps von Drittanbietern verwenden, um Inhalte oder Bildschirme zu streamen, aber nicht nur über einen Mac oder PC, sondern auch über Apps wie Netflix direkt auf dem Headset.Wie beim Headset von Meta fehlt auch bei der Apple Vision Pro derzeit noch die AirPlay-Funktion. Es dürfte jedoch oberste Priorität haben, dass Apple diese Funktion zuerst in seinem eigenen Headset einbaut, bevor man dem Antrag von Meta zustimmt.Denkt Ihr, dass Apple die AirPlay-Interoperabilität für Metas Quest-Wearables aktivieren wird? Wird es ein wichtiges Feature sein, das am Ende überzeugen kann, ein Quest-Headset zu kaufen? Lasst uns an Euren Antworten in den Kommentaren teilhaben.