Längst hat Meta-Chef Mark Zuckerberg persönlich die ganz großen Geheimnisse um die nächste Generation an Standalone-VR-Brillen mit der Meta Quest 3 angeteasert. Jetzt verwundert ein Unboxing-Video, welches einige noch unbekannte Details an das Tageslicht transportiert.

Meta

Meta Quest 3: Standalone-VR-Brille im Unboxing-Video

Es gibt kein Netzteil und keine Ladestation

Meta Quest 2 (128 GB) Jetzt für 349,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Zuckerberg teasert neue Standalone-VR-Brille Meta Quest 3

Unboxing-Video enthüllt unbekannte Details vor Präsentation

Bekannter Preis von 590€, 40% schlankeres Gehäuse, Snapdragon XR2 Gen 2

Verpackung ohne Netzteil und Ladestation

Unklarheit, ob Video finales Verkaufsprodukt zeigt

Kunden müssten eventuell zusätzliche Ladestation kaufen

Noch vor der Präsentation der Apple Vision Pro hatte Mark Zuckerburg als Facebook-Gründer und amtierender CEO von Meta die Meta Quest 3 mehr oder weniger vorgestellt . Nicht im Detail, aber detailliert genug, sodass zumindest unter anderem der anvisierte Preis von 589,99 Euro (128 GB) bekannt ist. Weiterer Keyfact ist das um bis zu 40 Prozent schlankere Gehäuse.Nun erscheint zur allgemeinen Überraschung noch vor der offiziellen Präsentation auf der Meta Connect am 27. September 2023 ein Unboxing-Video auf dem Social-News-Aggregator Reddit und X.Da das Design grundlegend schon bekannt war, ist das Aussehen mit der neuen Pancake-Optik und dem verbauten Snapdragon XR2 Gen 2 von Qualcomm nicht die Überraschung. Vielmehr zeigt sich eine grundlegende neue Verpackung, welche nicht nur kleiner als die der Meta Quest 2 und Meta Quest Pro ist, sondern auch den ökologischen Gedanken verfolgen. Das hat ähnlich wie bei Apple und Samsung zufolge, dass auch der ehemalige Facebook-Konzern kein Netzteil und keine entsprechende Ladestation mit in den Lieferumfang packt.Ob es sich in dem Video tatsächlich um das finale Verkaufsprodukt handelt, ist bislang nicht hinlänglich bekannt. Bleibt Meta bei dieser Verpackung und dem Inhalt, würde das bedeuten, dass auch Kunden eines MR/VR/XR-Headsets sich in Zukunft eine Ladestation zusätzlich kaufen müssten. Bei einem anvisierten Preis von knapp 600 Euro und einem Produkt, welches bisher nicht die Massen erreicht hat, nicht ganz unbedenklich.Was ist Eure Meinung zu dem Thema virtuelle und gemischte Realität? Habt Ihr bereits eine VR-Brille oder wartet Ihr, bis diese Produktsparte salonfähig wird? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.