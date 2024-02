Signal führt Nutzernamen zum Verbergen der Telefonnummer ein

Die verschlüsselte End-to-End-Messaging-App Signal ermöglicht es Nutzern ab sofort, benutzerdefinierte Accountnamen zu wählen, um die Privatsphäre der Telefonnummer zu schützen, sich aber dennoch gleichzeitig mit anderen zu verbinden.

Begrenzte Freigabe für iOS-Beta

Telefonnummer muss nicht mehr preisgegeben werden

Welche es gibt und was sie können

Zusammenfassung Signal führt benutzerdefinierte Accountnamen ein

Beta-Version der Funktion für begrenzte Nutzerzahl

Nutzernamen mit mindestens zwei Zahlen erstellbar

iOS-Beta voll, aber über Mac OS Desktop möglich

Telefonnummer muss nicht mehr geteilt werden

Kontakte mit gespeicherter Nummer sehen diese weiterhin

Datenschutzeinstellung für Nutzernamen-Nutzung verfügbar

Das hat Signal nun angekündigt. Die neue Funktion ist aktuell noch Teil einer begrenzten Freigabe für die Nutzer der Beta-Vorab-Version. Zuvor hatte es bereits eine öffentliche Testphase gegeben. "Wir führen diese Updates jetzt für unsere Beta-Nutzer ein und werden sie bald für alle Nutzer der neuesten Version der Signal-App aktivieren", schreibt Signal in der Ankündigung Nach der Installation der Beta-Version auf Computer oder Smartphone können Nutzer unter Einstellungen > Profil einen Nutzernamen erstellen, mit dem sie kontaktiert werden können. Alle Nutzernamen müssen mit zwei oder mehr Zahlen enden."Unser Ziel ist es, auf euer Feedback zu hören, Anpassungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass die Telefonnummern-Privatsphäre auf Signal für jeden einfach und nützlich ist."Da Apple die Gesamtzahl der iOS-Beta-Tester begrenzt und Signal die Grenze für diese Beta-Testphase bereits erreicht hat, gibt es noch einen Trick. Wer sich zur macOS Desktop-Beta anmeldet , kann den Nutzernamen auch dort einstellen und später auf dem iPhone nutzen. Interessant ist nach der Einrichtung, dass man die Freiheit hat, die Telefonnummer nicht mehr preisgeben zu müssen.Die Nutzernamen werden allerdings nicht im Signal-Profil angezeigt. Man kann sie beliebig oft ändern oder auch wieder ganz entfernen. Kontakte, die bereits die Rufnummer gespeichert haben, erhalten weiterhin die Anzeige der Nummer.Die Nummer ist aber nach der Aktivierung des Nutzernamens für andere Personen nicht sichtbar. Optional lässt sich noch eine Datenschutzeinstellung aktivieren, bei der diejenigen, die sich über Signal verbinden möchten, immer den Nutzernamen anstelle der Telefonnummer verwenden müssen."Deine Telefonnummer wird in der neuesten Version von Signal für niemanden mehr sichtbar sein, es sei denn, sie ist in den Kontakten des Telefons gespeichert. Du kannst dies in den Einstellungen ändern", erklärt Signal im Changelog der iOS-Beta-App. Signal arbeitet schon länger an dieser Änderung. Im November 2022 wurde die Funktion erstmals angekündigt.