Microsoft Outlook-Updates lösen ICS-Sicherheitswarnungen aus

Microsoft untersucht derzeit ein Problem, das allem Anschein nach von Office-Sicherheitsupdates vom Patch-Day Dezember ausgelöst wird. Bisher war der Fehler nicht von Microsoft bestätigt, nun sucht man offensiv nach einer Lösung.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und bezieht sich dabei auf die diversen Fehlermeldungen, mit denen sich Nutzer seit dem Sicherheits-Patch herumschlagen. Wie es heißt, ist das Problem eine Outlook-Sicherheitswarnung, die immer dann ausgelöst wird, wenn versucht wird, ICS-Kalenderdateien nach der Installation des Dezember-Updates öffnen.Allem Anschien nach ist es aber kein generelles Problem. Microsoft 365-Nutzer , die von diesem Fehler betroffen sind, berichten, dass sie Dialogfelder mit einer Warnung sehen. Dort heißt es: "Microsoft Office hat ein potenzielles Sicherheitsproblem identifiziert" oder auch "dieser Ort ist möglicherweise unsicher", wenn versucht wird, eine bereits lokal gespeicherte ICS-Dateien per doppelklicken zu Öffnen."Dieses Verhalten wird beim Öffnen von ICS-Dateien nicht erwartet. Es handelt sich um einen Fehler, der in einem zukünftigen Update behoben wird", erklärt Microsoft in einem aktualisierten Support-Dokument Laut den ersten Erkenntnissen wurden die Sicherheitswarnungen erst nach der Installation des Sicherheitsupdates angezeigt, das die Sicherheitslücke CVE-2023-35636 in Microsoft Outlook behebt. Diese Schwachstelle ermöglicht die Offenlegung von Informationen und sollte daher gepatcht werden. Bleibt die Sicherheitslücke ungepatcht, können Angreifer sie ausnutzen, um Nutzer zum Beispiel dazu zu bringen, in manipulierte Dateien zu öffnen, um NTLM-Hashes (ihre verschleierten Windows-Anmeldedaten) zu stehlen.Die Angreifer können diese später verwenden, um sich als der kompromittierte Benutzer zu authentifizieren, Zugang zu sensiblen Daten zu erhalten oder sich weiter im Netzwerk ihres Opfers auszubreiten.Microsoft verspricht ein Update, doch bis das zur Verfügung steht, wurde eine Übergangslösung gestartet.Das Outlook-Team hat einen Registrierungsschlüssel bereitgestellt, mit dem der Sicherheitshinweis vorübergehend deaktiviert werden kann - damit soll umgangen werden, dass Nutzer das Sicherheits-Update deinstallieren, um den nervigen Bug loszuwerden. Sobald diese Übergangslösung genutzt wird, ist es jedoch wichtig zu beachten, dass auch keine anderen Sicherheitshinweise mehr für potenziell gefährlichen Dateitypen starten werden.