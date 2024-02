Microsoft behebt Verbindungsproblem bei Outlook-E-Mail-Anwendungen

Microsoft hat ein Problem behoben, das unter Umständen dazu führte, dass Desktop- und mobile E-Mail-Clients bei der Verwendung von Outlook.com-Konten keine Verbindung herstellten. Nutzer müssen in der Regel jetzt nichts machen, um wieder Verbindung zu erhalten.

Outlook mit Anmelde- und Verbindungsprobleme

Unerwartete Authentifizierungsaufforderung

Outlook Lite APK - Mail-Client

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Betroffene Nutzer hatten in der zweiten Januarhälfte die ersten entsprechenden Meldungen über Probleme - unter anderem Anmelde- und Verbindungsprobleme - gemeldet.Häufig gab es keine direkten Fehlermeldungen, nur die Anzeige von Pop-ups, die Nutzer aufforderten, ihre Kontopasswörter erneut einzugeben und ihnen die Option "Meine Anmeldedaten speichern" anboten. Wer seine Anmeldedaten eingegeben hatte, blieb unter Umständen dann bei dem Anmeldefenster stecken, während die App versuchte, eine Verbindung mit dem Outlook.com-Konto herzustellen.Nutzer meldeten diesen Fehler in Verbindung mit Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook für Microsoft 365 , Thunderbird und mobilen E-Mail-Apps, wenn sie sich mit POP-, IMAP- und Exchange-Verbindungen verbunden haben.Microsoft hatte Ende Januar eingeräumt, dass es sich um ein grundlegendes Problem handelt, und das Outlook-Team eine Untersuchung eingeleitet hat. Die Fehlersuche ging nun recht zügig voran, denn noch im Januar wurde die Fehlerbehebung gestartet. Mittlerweile sollten die Anmeldeprobleme bei allen Nutzern Geschichte sein."Das Outlook.com-Team hat am 31. Januar 2024 Änderungen an den Diensten vorgenommen, um die Verbindungsprobleme mit unerwarteten Authentifizierungsaufforderungen zu beheben", schreibt Microsoft nun."Wenn Sie bei Outlook 2013 und Outlook 2016 immer noch Authentifizierungsaufforderungen sehen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die zweistufige Überprüfung aktiviert haben und ein App-Kennwort erstellen. Verwenden Sie das App-Kennwort anstelle Ihres normalen Kennworts, wenn Outlook Sie zur Authentifizierung auffordert." Im Idealfall sollte also mittlerweile wieder alles funktionieren, ohne das man noch selbst tätig wird.