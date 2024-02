Microsoft integriert Teams-Chats jetzt direkt in Outlook

Microsoft sorgt jetzt dafür, dass Outlook-Nutzer zukünftig nicht mehr extra die Anwendung wechseln müssen, um bei einem Kommunikations­partner kurz etwas nachzufragen. Es soll möglich werden, direkt Teams-Chats aus der E-Mail-Plattform heraus einzuleiten.

Aus dem Termin in den Chat

Feature kommt jetzt

Zusammenfassung Outlook-Nutzer starten bald Teams-Chats direkt aus E-Mails

Einfachere Organisation von Onlinetreffen durch neue Funktion

Teams-Besprechungsrichtlinien gelten auch für Outlook-Chats

Teams-Einstellungen bestimmen Chat-Fenster-Öffnung in Outlook

Webversion von Teams hilft bei fehlender Teams-Installation

Neue Funktion wird im Februar 2024 für Windows-App-Nutzer verfügbar

Unklarheit über Teams-Integration in Outlook-Apps anderer Plattformen

Das soll insbesondere die Organisation von Onlinetreffen einer Arbeitsgruppe deutlich erleichtern. So kann unter anderem der Projektleiter die Termineinladungen wie gehabt per E-Mail verschicken. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, erinnert Outlook die User an ihren Kalender-Eintrag und ermöglicht es, direkt in den Teams-Chat einzusteigen."Benutzer können den Chat in Meetings von verschiedenen Einstiegspunkten aus initiieren, wie z. B. Kalenderblick, Meeting-Details, Kontextmenü, Mein Tag und Erinnerung", teilte Microsoft mit. Die vom Organisator festgelegten Teams-Besprechungs-Richtlinien gelten dann direkt auch für den Chat von Outlook aus. Das kann beispielsweise bedeuten, dass Teilnehmer sich wirklich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in den jeweiligen Raum einwählen können.In ähnlicher Weise steuern die Teams-Einstellungen des Benutzers, ob der Besprechungs-Chat von Outlook in einem neuen Fenster oder im Hauptfenster von Teams geöffnet werden soll. Damit es nicht zu Problemen kommt, wenn Outlook-Nutzer eingeladen werden, die kein Teams installiert haben, wird der Besprechungs-Chat bei Bedarf direkt in der Webversion von Teams geöffnet.Laut Microsoft wird diese neue Funktion ab sofort eingeführt. Alle Nutzer der Windows-App von Outlook sollten im Laufe des Februars 2024 in der Lage sein, direkt an Teams-Besprechungen teilzunehmen, hieß es. Ob es eine vergleichbare Teams-Integration auch in den Outlook-Apps für andere Plattformen geben wird, ist bisher nicht klar.Parallel dazu wird natürlich weiterhin an der Integration der verschiedenen Funktionen gearbeitet, die Microsoft seit dem letzten Herbst angekündigt hatte. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Umstellung auf die neue Outlook-App, in die Microsoft jederzeit neue Funktionen hineingeben kann, da es sich hauptsächlich um ein Cloud-Tool handelt.