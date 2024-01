Neues Indiana Jones-Spiel: Name und Ich-Perspektive enthüllt

Indiana Jones and the Great Circle

Nazis aufs Maul

Developer_Direct 2024: Die komplette Gameplay-Enthüllung zum Spiel

Es ist schon eine Weile her, dass Bethesda bekannt gegeben hat, dass man an einem Indiana Jones-Spiel arbeitet. Details waren dazu aber bisher rar gesät, doch das hat Microsoft nun geändert. Denn man hat nun erstmals Informationen zu Gameplay und Story verraten.Gestern Abend hat Microsoft ein Gaming-bezogenes Online-Event namens Developer_Direct 2024 abgehalten und dabei diverse neue Spiele näher vorgestellt, darunter zum Zauber-Abenteuer Avowed sowie Hellblade 2. Das Highlight war aber zweifellos das neue Indiana-Jones-Spiel, denn hier hab es gleich mehrere interessante Informationen, allen voran den Titel. Das Spiel wird nämlich The Great Circle heißen, also Der große Kreis.Bethesda hat auch erstmals Gameplay gezeigt und dabei gab es auch eine Überraschung: Denn man hat sich entschieden, dass Indiana Jones and the Great Circle in weiten Teilen ein First-Person-Spiel sein wird, man also den Großteil des Spiels aus der Ich-Perspektive erleben kann. Das ist allerdings angesichts des hauptverantwortlichen Studios keine große Überraschung, denn das ist MachineGames, das für die Wolfenstein-Spiele bekannt ist."In unserem Spiel geht es vor allem darum, dich in Indy hineinzuversetzen, dich sehen und fühlen zu lassen, was er sieht und fühlt", erläutert Senior Narrative Designer Edward Curtis-Sivess. "Für uns bei MachineGames geht das am besten aus der Ich-Perspektive. Das ist die ideale Perspektive, um dich in die reichhaltige, aufregende, interaktive Welt zu bringen, die wir geschaffen haben. Wir glauben, dass es wichtig ist, das Abenteuer hautnah mitzuerleben, damit sich jede Aktion wie deine eigene anfühlt."Diese Entscheidung hatte zwar die eine oder andere kritische Stimme zur Folge, die meisten aber lobten diese Wahl. Was die Story betrifft, ist das Spiel zwischen Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug angesiedelt. Übrigens wird es in bestimmten Passagen auch Wechsel in die Außenansicht geben.Das bedeutet, dass MachinesGames und Indy eine weitere gemeinsame Spezialität im Spiel vereinen werden: Nazis töten und verprügeln. Das wird man auch in Indiana Jones and the Great Circle erleben können, wobei der Schwerpunkt auf Verprügeln liegen dürfte - und dabei darf natürlich auch die Peitsche nicht fehlen.The Great Circle ist allerdings kein Shooter, denn der Schwerpunkt des Spiels liegt auf Rätseln und Schleichen, das Gameplay ist aber natürlich mit einer großen Prise Action gewürzt. Ob die Mischung funktioniert, wird man ab Ende dieses Jahres auf Xbox und PC erleben können.