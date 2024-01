Altes Design, keine KI: iPhone 16 wird enttäuschen, Apple vor Krise

Im September wird Apple , wie jedes Jahr, seine neuen Smartphones vorstellen und wenig später starten. Dieses Jahr werden das die iPhone 16-Geräte sein. Doch der derzeit renommierteste Apple-Analyst warnt: Das Unternehmen und seine Fans erwartet eine Enttäuschung.

Wir haben zwar erst Januar bzw. bald Februar, doch das bedeutet nicht, dass das nächste iPhone noch kein Thema ist. Denn natürlich laufen beim Konzern aus dem kalifornischen Cupertino längst die Arbeiten am nächsten Smartphone-Lineup, aktuell kann man als Insider bereits ein recht gutes Bild des iPhone 16 bekommen, vor allem dann, wenn man über die entsprechenden Branchenkontakte verfügt.Dabei ist keiner so gut vernetzt wie TF Securities-Analyst Ming-Chi Kuo. Und Kuo hat in seiner neuesten Einschätzung auf Medium keine guten Nachrichten für Apple-Anleger. Denn laut dem derzeit renommiertesten Experten seiner Art wird das nächste iPhone eine herbe Enttäuschung sein.Wie so oft beruft sich Kuo dabei auf Informationen aus der Zuliefererkette und dort heißt es, dass Apple die Lieferungen von wichtigen vorgelagerten Halbleiterkomponenten für dieses Jahr gesenkt hat. Konkret sollen es 2024 etwa 200 Millionen Stück sein, das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von etwa 15 Prozent. Das könnte regelrecht dramatisch sein, so Kuo: "Apple könnte im Jahr 2024 den größten Rückgang unter den großen globalen Mobiltelefonmarken haben."Auch für das aktuelle iPhone 15 erwartet der Experte einen Rückgang, und zwar um zehn Prozent im ersten Halbjahr 2024. Im zweiten Halbjahr wird sich diese Krise verstärken, konkret auf 15 Prozent. Das würde bedeuten, dass das iPhone 16 keinen spürbaren Impuls geben und im Gegenteil die Krise verstärken wird.Die Gründe, so Kuo: "Das iPhone steht vor strukturellen Herausforderungen, die im Jahr 2024 zu einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen führen werden, darunter das Aufkommen eines neuen Paradigmas im High-End-Mobiltelefondesign und der anhaltende Rückgang der Verkaufszahlen auf dem chinesischen Markt."Die Reaktion Apples auf die Veränderungen werden kommen, aber erst im Zuge des iPhone 17. Zu den Punkten, auf die Apple eine Antwort finden muss, zählt die Bereitstellung von KI-Features auf Smartphones sowie eine höhere Nachfrage nach faltbaren Geräten. Signifikante Designänderungen sowie KI-Integration wird es also frühestens 2025 geben: "Bis dahin werden die iPhone-Verkaufszahlen und das Wachstum des Ökosystems von Apple wahrscheinlich leiden", so Kuo.