iPhone 16 Pro (Max): So soll Apples neues Smartphone aussehen

Die Enthüllung des Apple iPhone 16 Pro und Pro Max ist noch (viele) Monate entfernt, doch schon jetzt sollen erste Bilder das Design des kommenden Smartphone-Flaggschiffs zeigen. Basierend auf internen Entwürfen aus Cupertino, gibt es bereits die ersten Mockups.

Design-Revolution scheint auszubleiben

Neue kapazitive Kamera-Taste

Aktuell liefern die Kollegen von MacRumors einen Ausblick darauf, was von der kommenden iPhone-16-Baureihe designtechnisch zu erwarten sein wird. Zwar steht die Vorstellung der neuen Smartphones voraussichtlich erst im Herbst 2024 an, doch dürften sich die Verantwortlichen schon jetzt auf ein Design geeinigt haben, damit die Massenproduktion im Sommer pünktlich starten kann.Bereits im Vorfeld gingen Experten davon aus, dass Apple in diesem Jahr auf der Titanbasis des iPhone 15 Pro aufbauen wird und nur ein leichtes Facelift plant. Die nun vorliegenden Mockups würden diese Prognose bestätigen. Allerdings sollen die Displaygrößen des iPhone 16 Pro (Codename Diablo) und iPhone 16 Pro Max (Codename Lightning) von einst 6,1 Zoll und 6,7 Zoll auf 6,3 Zoll respektive 6,9 Zoll anwachsen.Die Formatänderungen sorgen nicht nur dafür, dass Apple sein lukratives Zu­be­hör­geschäft mit MagSafe-Hüllen weiter ankurbeln kann, sondern sie schaffen zudem Platz für das Tetraprisma-Linsen-System mit 5-fach-Zoom, das in diesem Jahr voraussichtlich in allen Pro-Modellen zum Einsatz kommen wird. Im ak­tu­el­len Lineup verfügt lediglich das iPhone 15 Pro Max über eine 5x-Telefoto-Kamera.Abseits der Größe fallen die optischen Unterschiede zwischen den aktuellen und kommenden iPhone-Modellen vergleichsweise gering aus. Neuerungen werden allerdings am Tastendesign erwartet. Die Lautstärken- und Aktionstaste (Action Button) bleiben erhalten, neu dazu kommt eine Aufnahmetaste (Capture Button) am rechten Seitenrand. Die Rede ist von einem kapazitiven Button, der die Aufnahme von Fotos und Videos erleichtern soll.Abschließend spricht MacRumors über mögliche Pläne zu neuen Farboptionen, die neben den bereits verfügbaren Farben (Natur, Blau, Weiß und Schwarz) aus den vorliegenden Unterlagen hervorgehen sollen. Mehr als das eine neue Farbe angedacht sein könnte, ist dazu jedoch nicht bekannt. Ein goldenes Modell wurde im letzten Jahr von Apple-Fans vermisst.