Ives Team geht: Apple verliert einen seiner wichtigsten Designer

Mit dem Abschied des am längsten für Apple tätigen Designers scheint die Ära des früheren Design-Chefs Jony Ive, der noch unter Steve Jobs die Grundlagen für den heutigen Erfolg mit legte, jetzt fast beendet. Nach über 30 Jahren bei Apple tritt eines der letzten Mitglieder von Ives früherem Team ab.

Bart Andre war über 30 Jahre bei Apple

Weniger Freiheiten für das Design-Team

Zusammenfassung Bart Andre, Apples langjähriger Designer, setzt sich zur Ruhe

Andre war seit 1992 Teil des Apple-Design-Teams

Er half über 30 Jahre, Apples Produktdesign zu prägen

Zuletzt war Andre oft als Erfinder in Apple-Patenten genannt

Apple verlor kürzlich mehrere namhafte Industriedesigner

COO Jeff Williams führt nun das Design-Team, nicht ein Designer

Stimmung im Team getrübt, da weniger Freiraum für Konzepte

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, zieht sich mit Bart Andre der bisher am längsten für Apple tätige Produktdesigner zurück. Andre war bereits 1992 zu Apple gekommen und hat laut Quellen aus seinem Umfeld kürzlich gegenüber Kollegen verlauten lassen, dass er sich zur Ruhe setzen will.Andre war einer der letzten verbliebenen Produktdesigner aus der Zeit von Jony Ive und half über mehr als drei Jahrzehnte, das Design einer Vielzahl von Produkten mitzugestalten. Er war sogar schon vor der Rückkehr von Steve Jobs an der Unternehmensspitze Ende der Neunzigerjahre für Apple tätig.Der Apple-Designer war zuletzt eine der führenden Kräfte im Design-Team des Konzerns, nachdem die ehemalige Nachfolgerin von Jony Ive, Evans Hankey, vor einiger Zeit ihren Hut genommen hatte. Andre ist laut dem Bericht einer der am häufigsten als Erfinder in Patenten im Namen von Apple genannten Menschen. Seine Arbeit sei in zahllosen Produkten in deren Details erkennbar, hieß es von früheren Mitarbeitern.Das Design-Team von Apple verlor in den letzten Monaten immer mehr Mitarbeiter. So hatten drei namhafte Industriedesigner dem Konzern um den Jahreswechsel herum den Rücken gekehrt. Aktuell steht mit Jeff Williams der Chief Operating Officer (COO) von Apple an der Spitze des Design-Teams - und kein Designer. Dies soll intern durchaus auf Kritik stoßen, weil manche Mitarbeiter es für falsch halten, einen auf das Tagesgeschäft spezialisierten Manager an die Spitze des Design-Teams zu stellen.Auch sonst scheint die Stimmung in Apples Design-Team aktuell nicht die beste zu sein. So habe man unter Jony Ive immer wieder auch neue Konzepte erforscht, die nicht unbedingt sofort auch gewinnbringend vermarktet werden konnten. Dies habe Apples Führungsriege mittlerweile aber aus Kostengründen unterbunden, so der Bericht. Ursprünglich bestand Ives Design-Team aus rund zwei Dutzend Mitarbeitern, die über ein Jahrzehnt zusammenarbeiteten.Seit dem Ausstieg von Ive im Jahr 2019 haben zahlreiche Mitglieder seines Teams Apple ebenfalls verlassen, sodass nur noch wenige Designer aus Ives Zeit weiter für Apple tätig sind. Ives eigene Firma LoveFrom, die er nach seinem Abschied von Apple aufbaute, hat unterdessen viele seiner früheren Team-Mitglieder angestellt, heißt es.